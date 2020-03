In vírus veritas

"A nós outros urge redesenhar um estado de bem-estar social mínimo, da noite para o dia, onde floresçam as mentes que levaram o homem à lua e as sondas à Marte, mais do que o dinheiro que investiu nestes projetos", diz o autor. edit

Quando a humanidade, na segunda década do século XX, foi atacada por seu maior agressor viral desde a idade média (século XIV), quarenta milhões de brancos, negros, vermelhos, amarelos, cinzas e outros, morreram. A gripe espanhola foi o grande flagelo viral da humanidade, ceifando mais vidas do que a própria peste do medievo.

Hoje, cem anos após, torna um vírus a tocar o terror em escala mundial. O Covid-19 tem grande condição de contágio e atinge as vias respiratórias, demandando um cuidado hospitalar neste particular para o qual não estamos (terceiro, primeiro e demais mundos) minimamente preparados; assim é que faltarão leitos para internações.

O flagelo do medievo, repristinado na gripe espanhola, aportou outra vez em nosso modelo civilizatório e nós outros, que já pisamos a lua, mandamos uma sonda para marte, e ressuscitamos o fascismo, estamos, mais uma vez, de calças na mão...

Que passa com a humanidade? Neoliberalismo passa com a humanidade. O laissez-faire iluminista de nossos dias adquiriu contornos exploratórios muito mais intensos e o estado cada vez mais ausente.

Não podemos mais fingir que não é conosco. Que o mundo e a vida na terra são infinitos. O diálogo teimosamente adiado não se pode mais adiar: Qual o próximo passo? Qual o caminho? Seguir desmatando até faltar mato? Seguir poluindo até faltar água e ar?

O homem que foi à lua não pode ser o homem que extinguiu a vida na terra. Ambos não cabem em uma só equação, uma vez que a vida não comporta mais tolices que neguem o bem-estar e a saúde das gentes, além de falsos profetas, vendilhões modernos do templo, vestidos de cordeiro, mas lobos de alma e espírito...

A saúde é, hoje, mais do que um dever do estado e um direito universal do homem. A saúde é o amanhã. E a saúde não é só nossa; é do planeta...

Enquanto isso tudo me vem à mente e procuro repartir as inquietações com meus filhos e com minha mulher, na quarentena que nos impusemos, leio sobre dois casos de contágio por Covid-19 que não podem ser tangenciados: o primeiro de um empresário que teria, infectado e sabendo disso (segundo a matéria e pela palavra de seu Advogado), ido à praia, na Bahia, em avião próprio, conduzindo a família e alguns funcionários...

O segundo, de uma socialite e decoradora uruguaia que teria passado mal em Madrid, em janeiro, ocasião em que um médico madridista a medicou e aconselhou, ao retornar ao Uruguai (então livre de infecção viral por Covid-19 conhecida) fazer exames.

A socialite não teria feito qualquer exame em seu retorno ao Uruguai e, em fevereiro, teria tornado a Europa onde teria passado mal outra vez, tido febre e, em sete de março próximo passado, tornando ao Uruguai, na noite de sua volta, compareceu a uma boda em Carrasco, enquanto uma entre quinhentos convidados.

De lá para cá o Uruguai contabiliza mais pacientes infectados, proporcionalmente, do que nós outros. Isso com uma população pouca coisa maior do que a cidade dos coxas, capital dos lavajatistas...

Nenhuma sororidade do empresário para com seus familiares e para com seus funcionários; nenhuma sororidade da socialite e decoradora platina para com os quinhentos convidados...

Esse modelo egoístico de ser é que está a nos desafiar, desde a idade média. De lá para cá vieram três vírus (pragas) e não ouvimos suas consequências. Não atentamos os sinais agônicos que, cotidianamente, nos desafiam.

Pior; quando uma adolescente se levante e Greta: parem de matar o planeta, o que fazem os líderes estabelecidos pela rota Miami/BSB? Negam a fala da jovem, buscando desqualificar a sua porta voz...

Definitivamente nem trump, nem jair messias merecem os frutos do esforço secular da humanidade. Eles são coveiros de gente viva, que está sendo devorada pelo capital. Pela valia de mais.

A nós outros urge redesenhar um estado de bem-estar social mínimo, da noite para o dia, onde floresçam as mentes que levaram o homem à lua e as sondas à Marte, mais do que o dinheiro que investiu nestes projetos.

A nós outros cumpre expulsarmos vendilhões de templos, desafiando e desmascarando quem coloque a religião acima de Deus e o homem abaixo da linha da pobreza, para ser fonte perene de exploração, estabelecendo que a religião não pode dopar, apenas libertar. Ouvir Francisco (ambos; o argentino e o brasileiro) ajuda neste processo.

Enfim: Não há sentido algum em ter se não somos e, passados sete séculos da peste negra, ainda estamos racistas, homofóbicos, machistas e, como não há nada que não possa ser piorado, retomamos o flerte com um nazifascismo, que acreditava sepulto.

Sororidade para ontem. Em Carrasco, em Trancoso e, principalmente, nos falsos templos e na rota Miami/BSB, onde os mais vulneráveis seguem sendo explorados pelos falsos profetas que estão se pondo acima até da ciência e da medicina!

Greta, insistais por nós!