Inconsequência

O Sr Onyx Lorenzoni, entre tantas acusações a que se expôs, em sua fala sobre a postura do Sr Luis Roberto Miranda, e de seu irmão, deputado federal, acrescentou a de poder ter usado o nome de Deus em vão!

Com a agravante da advertência divina de que não tomaria por inocente quem usasse o seu santo nome em vão.

O Sr, em questão, teria usado de forma vã o nome sagrado, ao sugerir que Deus prefere a lealdade à verdade!

Engano grosseiro, lealdade que fere a verdade não passa de conivência e cumplicidade.

A ênfase divina é que se deve ser leal a Deus, o que, por definição, leva o ser humano a um compromisso com a verdade, uma vez que verdade foi uma das virtudes que o próprio Cristo atribuiu a si.

Afirmar que Deus punirá a quem disser a verdade em detrimento de uma lealdade que, mantida, sustentaria a mentira e o crime, é, absolutamente, blasfemo.

Invocar a punição divina para, aparentemente, constranger alguém a não dizer a verdade é classificar Deus de venal, injusto e maligno.

A Bíblia é bem clara em atribuir ao diabo a paternidade da mentira!

É assustador perceber a deturpação da noção de ética, como se a finalidade humana fosse a submissão abjeta ao mentiroso, ao manipulador, ao tirano ou a quem quer que seja..

Aterroriza quando um ser humano demonstra falta total de respeito ao Deus que jura adorar!

A distorção do senso de ética em alguém que assume a fé cristã como sua religião é, nesse caso, fruto inevitável do desvio verificado em líderes, dessa religião, ao desrespeitar o Estado Laico em favor do que parece ser interesses escusos sob a prática do clientelismo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.