Independence Day nos trópicos

Por Carlos Carvalho

O próximo dia sete de setembro promete. Dos mais variados pontos do país surgem convocações para o grande encontro em Brasília. Também haverá manifestação em São Paulo. Os chamados vêm de artistas, jornalistas, cantores, pastores abusadores da fé alheia, políticos de extrema-direita, militares de alta patente da ativa e velhinhos da reserva. Tudo indica que será a maior convenção de losers do planeta. Dizem as más línguas que o objetivo principal, amplamente divulgado, é invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, arrancando de lá todos aqueles e aquelas autoridades que, segundo os organizadores da grande micareta golpista, não deixam o Presidente trabalhar, como se trabalhar fosse realmente uma preocupação de Vossa Excelência. A invasão planejada para o nosso Independence Day tropical, caso ocorra, exigirá não apenas a bravura dos patriotas, vestidos em suas camisetas da CBF, mas todo um cerimonial que deverá ser seguido à risca.

Não poderão faltar, por exemplo, as bandeiras dos Estados Unidos e Israel, conduzidas pela multidão que ocupará todos os espaços do Eixo Monumental do DF, bem como os gritos de “abaixo o comunismo”, “Fora China”, “Vai pra Cuba” e pedidos de intervenção militar; sem esquecer as selfies com os fardados. Na falta de uma pele de bisão que vista o peitoral do patriota mais aguerrido, aquele que sentará na cadeira do Ministro Fux (com as pernas sobre a mesa, claro), sugere-se algo que tenha mais a ver com a identidade nacional, como uma pele de vaca, paca ou anta, por exemplo.

Tudo indica que será um momento ímpar na história desse país, quando os detentores de contracheques de cem mil reais e pensões milionárias ignorarão, como sempre fazem, o preço da gasolina, a fila do osso, os milhares de desempregados, os moradores de rua, as rachadinhas dos gabinetes, as cobranças de propina na compra de vacinas, as queimas de arquivos e os 600 mil mortos pela incompetência e irresponsabilidade do Estado, pois estarão imersos numa catarse, numa pletora de alucinação, ignorância e estupidez.

Diz-se que o Presidente já teria confirmado que participará dos atos em Brasília, pela manhã, e à tarde em São Paulo. Contudo, uma coisa ainda não está clara, vejam: se tudo ocorrer como dizem, pela manhã os patriotas tomarão o STF, a Câmara e o Senado. Estará, finalmente, dado o golpe que vem sendo propalado faz tempo. O Presidente discursará? E à tarde? Será a comemoração de tudo isso na Paulista?

O tiro, no entanto, poderá sair pela culatra. Em outros termos, poderá ser um tiro no pé, pois havendo o fracasso dos atos antidemocráticos que estão planejados para acontecer no próximo sete de setembro, e não ocorrendo invasão de absolutamente nada, ter-se-á, consequentemente, o enterro definitivo do golpe da caterva que ocupa o poder. Para eles, o decorrer dos dias será bastante difícil, pois muitos dos que se acham blindados a ponto de peitar a democracia serão presos, julgados e condenados por tramarem contra a pátria, usando o santo nome do povo em vão.

