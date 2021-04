A infâmia que o governo Bolsonaro se tornou não tem paralelo na política brasileira.

Como se explica o SUS de São Paulo ter ignorados nove requerimentos ao Governo Federal, solicitando urgência na distribuição de remédios para intubação? O SUS no Estado de São Paulo está à beira do colapso. Quantas mortes isso significará?

Jesus Cristo disse que, depois de ter sido dada todas as chances para que alguém se arrependa de seus equívocos em relação à comunidade, isso não acontecer, isto é, a pessoa não reconhecer seus desvios, não pedir perdão e não reparar os seus erros, esta pessoa deve ser denunciada como “persona non grata” e afastada da vida comunitária, pelo fato de não conseguir entender o que significa viver em comunidade.

O Presidente ensaiou uma mudança de rota no gerenciamento da Pandemia, contudo, a manutenção da inépcia criminosa, malgrado a mudança do Ministro da Saúde, deixa claro que o Presidente precisa ser interditado,

O país não tem mais condições de conviver com esse governo, sob pena de desaparecer como nação, tornando-se uma realidade nacional que mudará o status de nações de IDH desumano, basta ver a fila de famintos, de doentes e de mortos. Basta ver o colapso da economia e da infra-estrutura nacionais.

Esse presidente não sabe o significado de país e de nação, não sabe o que significa governo, não tem a menor noção do que seja república ou democracia, e sequer desconfia do que signifique federação. E ele é presidente da Republica Federativa do Brasil.

A chamada Elite econômica nacional, subdesenvolvida, composta por ignaros inúteis e desprezíveis que, como diria Jesus Cristo, não sabem o significado de comunidade e não entendem que se não houver nação para todos não haverá nação para ninguém, pôs esse sujeito que parece padecer de idiotia para garantir-lhes ganhos astronômicos, o que nos obrigará a ação radical se quisermos continuar como protagonistas na história.

A menos que a Suprema Corte possa parar esse horror, providenciando, por exemplo, o julgamento da notícia-crime contra esse governante por suspeita de genocídio!

