Investigação sobre ataque ao Capitólio é exemplo útil para o Brasil, diz especialista em direitos humanos

Por Paulo Moreira Leite

Quem assistir à entrevista do advogado Arnóbio Rocha à TV 247, disponível no site a partir das 17h desta segunda-feira, terá direito a uma valiosa reflexão sobre uma possível transição de Jair Bolsonaro para um governo Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Brasil é acostumado a fazer transições transadas, que deixam aquele rabo autoritário vivo a nos ameaçar", diz Arnóbio, num comentário que se inicia aos 39:05 e se prolonga pelos minutos seguintes.

"Não dá para fazer aqueles acordos que não punem ninguém. Com isso você joga o problema para daqui a quatro anos", acrescenta, lembrando a postura do Partido Democrata, que minimizou os riscos da invasão do Capitólio para a sobrevivência das instituições e só decidiu reagir quando ficou claro que um ambiente de impunidade iria abrir as portas para um eventual retorno de Donald Trump e sua turma para a Casa Branca. "Eles congelaram o assunto e no começo da campanha Trump chegou ao primeiro lugar nas pesquisas", afirma.

Arnóbio recorda que as revelações sobre a invasão do Capitólio, que incluíram depoimentos chocantes de altos funcionários da Casa Branca sobre uma operação terrorista em larga escala contra o voto da maioria da população, os democratas foram capazes de equilibrar o jogo.

A conclusão tem valor universal. Em nenhum lugar vale a pena jogar a sujeira dos governos autoritários para baixo do tapete. A democracia agradece.

Alguma dúvida?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

