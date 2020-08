Iogurte natural

Acontece - aqui e agora - um fenômeno aparentemente inexplicável (ou inaceitável) que nos tormenta o pensamento e os sentimentos. A racionalidade até fraqueja, quase desmorona, diante do absurdo desses tempos pouco ou nada aprazíveis. Temos mais do que uma centena de milhar de vítimas de uma pandemia - criminosamente negligenciada pelo Presidente Bolsonaro - e, ainda assim, há um contingente gigantesco de homens e mulheres que não só fazem pouco caso - ou pior, troça - como também, histérica e fanaticamente, sem demonstrar nenhum traço de pesar, solidariedade ou remorso, tratam de defender com ênfase aquilo que é indefensável.

A pergunta básica é: como pode? Mas a questão ulterior remete a outra: por quê? Quando alguns observadores mais agudos colocam que foi aberta a "Caixa de Pandora", estão eles exagerando? Por óbvio que não! Mas permanecem as interrogações. E um elemento subjetivo poderoso, ligado à concepções e valores, princípios e expectativas, reside na ideologia - não à toa, os ideólogos da "não-ideologia" ou da "desideologização" martelam insistentes nesse quesito.

E bem sabemos que um dos papéis ou aspectos negativos da ideologia é negar a essência das coisas, estabelecendo de modo mítico, idealizado ou fraudulento uma "natureza" que se descola da realidade empírica ou material. A isso chamamos "naturalização".

O que teria explicação em bases econômicas, políticas, sociais ou culturais, ganha forma e conteúdo dogmático, atemporal e desumanizado de quaisquer relações ou determinações. A "naturalização" é um expediente esperto, venal e diversionista.

Mas, como diria o poeta alemão, "nada é natural", exceto o iogurte. A incapacidade de perceber as questões de classe presentes na sociedade moderna, hegemonicamente capitalista e burguesa, pode ser resultado de ignorância, ingenuidade ou, como é muito frequente, de mau caratismo ou má índole.

O problema de fundo ideológico ganha características políticas e exige um trabalho multidimensional para ser enfrentado e superado. A subjetividade tornou-se superior à objetividade? Difícil sentenciar, mas bastante possível considerar que tem impacto e influência na racionalização mediana das massas.

"Como resolve?", diria um camarada meu. A recuperação dos padrões mínimos de civilidade e sociabilidade parecem inalcançáveis, mas se outros conseguiram distancia-la, podemos reaproximá-las, não é verdade? A combinação e articulação de ambos espectros - objetivos e subjetivos - não é tarefa simples, fácil e de resolução instantânea ou imediata, mas há de se buscar.

A amplitude e abrangência não se definem como rebaixamento, covardia ou reducionismo, mas antes e mais por ser um método de trabalho perseverante, otimista e responsável. Tampouco abdica da radicalidade da crítica e da propositura, recomenda-as, porém as realiza de modo didático e pedagógico.

Vencer a "naturalização" - que, em tempos de "neoliberofascismo", como bem asseverou meu amigo Edilberto Vargas, se constituí em "brutalização" - toma sentido estratégico para almejar qualquer êxito. Não bastará linguagem, será preciso retomar certas práticas que foram esteio e propulsão das ideias avançadas com as quais a Esquerda edificou seu projeto societário.

Sem deixar de acompanhar e incidir sobre a luta política geral - nos termos da esvaída "Democracia Burguesa" - teremos que nos comprometermos àquela militância e ativismo "clássico", de ir e estar onde o povo está. Afinal, natural é só iogurte, o resto é Política.

