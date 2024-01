Israel no banco dos reús

Apoie o 247

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), ligada à ONU e sediada nos Países Baixos, já mostrou a que veio. Julgou, por exemplo, a guerra desencadeada pelos Estados Unidos contra a Nicarágua. Nunca, no entanto, exibiu tal notoriedade num processo como o atual, com foco em Israel e o governo que o comanda, apresentado pela África do Sul, em nome de uma humanidade que não suporta mais o tamanho das crueldades. Quantidades expressivas de países se somaram à iniciativa, incluindo o Brasil, nação que deixou para trás a vontade de ser pária e agora se impõe, pela atuação de seu Presidente e das causas às quais se associa. Bolívia, Chile e Colômbia seguiram o mesmo caminho.

Quem assistiu à sessão de inauguração daquela Corte, não esquecerá jamais a qualidade dos discursos dos representantes sul-africanos com a apresentação do processo, quando não faltaram emoções. Impossível deixar de se comover diante dos relatos da matança, para não falar das “comemorações” da soldadesca israelense pulando, dançando e cantando palavras de ordem sobre a extinção dos palestinos. Só por si, a cena constitui uma presença indelével do ponto a que se pode alcançar na direção do ódio contra seres humanos instalados em sua própria terra há mais de dois mil anos. A II Grande Guerra e o holocausto dos judeus justificam muito, mas não justificam todos os crimes cometidos em razão de interesses de Estado. Algo deve acender um sinal de alerta a respeito da intransigência na perseguição gratuita, que pode acontecer nos campos de batalha ou fora deles, como nas tentativas de censura ao jornalista Breno Altman pela independência que pratica no jornalismo e por não se deixar calar.

A atualidade tem a seu favor a rapidez na circulação das notícias. Uma fagulha no deserto no outro lado da Terra atinge um cidadão comum nas cercanias de Brasília com capacidade de provocar incêndios. Trata-se de uma característica que nem sempre cumpre com suas boas intenções, mas garante uma redução no volume dos fatos e a veemência com que toca nos corações. Biden pode se colocar à frente dos crimes cometidos por Israel... Não assegura, com isso, que vencerá as eleições, cada vez mais problemáticas no seu plano de atuação. Pouco importa, a esta altura, que os norte-americanos tenham virado a cara para as démarches sul-africanas. Politicamente, eles também estão ficando isolados. Além disso, as telas de televisão estampam, nos lares dos mais díspares espectadores que, num certo lugar no Oriente Médio se praticam mortandades inaceitáveis. Terão adiante de enfrentar a pompa de um Tribunal respeitável, integrado por juristas de renome.

A responsabilidade que paira sobre os ombros daqueles indivíduos togados é enorme. Ninguém aceitará que morticínios de tais dimensões se perpetuem sem, pelo menos, um julgamento claro e definitivo de autoridades isentas e prontas para defender princípios humanos. As constituições modernas e a ONU, nas suas declarações de direitos, estampam o que se pode e o que não se pode aceitar na relação entre os países. Nenhuma causa justifica o sacrifício de crianças, mulheres e velhos, em nome de interesses de Estado, sejam eles quais forem. Que acabe o genocídio! – é o que se espera. A Corte Superior prevê as punições aos culpados.

