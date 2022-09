Apoie o 247

ICL

Há meses, segundo as pesquisas, dois candidatos estão nos dois primeiros lugares. O segundo colocado tem quatro vezes mais intenções de voto que o terceiro.

Apenas dois candidatos, o primeiro e o segundo colocado fazem campanha em todo o país, participam de grandes comícios, mobilizam grande massa de brasileiros.

Os demais fazem “caminhadas”.

Apenas dois candidatos conseguiram reunir vários partidos em suas alianças.

Os outros formam o “bloco do eu sozinho” no caso de Ciro, o terceiro. Simone se aliou ao PSDB, mas não se vê um só tucano fazendo ou ajudando na sua campanha.

Lula, o primeiro colocado, já está falando há um bom tempo em se eleger no primeiro turno. Lidera a corrida desde o início das pesquisas, suas intenções de voto, que oscilam entre 44% e 48%, se aproximam dos mais de 50% votos válidos.

A campanha pelo voto útil está a todo vapor e deverá pegar fogo na última semana deste mês.

Apesar de não sair da faixa dos 30% e dos 51% de rejeição, um recorde negativo nas reeleições presidenciais, Bolsonaro falou ontem, pela primeira vez, em ganhar no primeiro turno.

Claro que é mais uma bravata sem base na realidade, mas é sinal de que sua campanha já se deu conta de que o eleitor pretende resolver a parada no dia 2 de outubro.

Se a disputa é entre Lula e Bolsonaro, seja no primeiro, seja no segundo turno, e mais de 70% do eleitorado já decidiu em quem votar, por que adiar a decisão?

Já estamos no segundo turno.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

