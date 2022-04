Janela do poder

Apoie o 247

Com o fim do prazo para trocar de partido para os que estão aptos a disputar algum cargo nas eleições do ano em curso, percebe-se que o pragmatismo em torno da sobrevivência eleitoral, sobrepujam as questões ideológicas.

Depois que o Poder Judiciário entendeu que o mandato (dependendo do cargo em disputa) pertence ao partido e não ao detentor dele, ocorreu certo arrefecimento na troca desenfreada de partido oriundo dos candidatos. Para tanto, criou-se a chamada janela partidária que é uma a fórmula encontrada para que se mude de agremiação sem ser penalizado.

Lamentavelmente, grande parte das mudanças, não estão no campo ideológico ou programático. A necessidade da sobrevivência eleitoral, faz com que o período permitido para troca de partido, se torne um verdadeiro mercado persa. Para muitos, passa bem distante qualquer identificação com o partido, predominando o caminho encontrado para manter-se no poder.

O quadro atual da troca de cadeiras, fez com que o partido que mais cresceu tenha sido o que o atual presidente tentará a reeleição. Há alguma surpresa? De maneira nenhuma! Aqueles que acompanham os acordos dos bastidores da política, sabem que é um processo natural, o crescimento ou “inchamento” da chamada base do governo. Quem não gosta de ser amigo do rei? Entretanto, isso não significa sua permanência.

Qualquer candidato que obtenha sucesso eleitoral, as aves de rapina procurarão aproximarem, pois não conseguem viver longe daquilo que os nutrem, ou seja: o poder. Certo disse Maquiavel ao afirmar que o amigo do príncipe é o poder. Assim, os antigos opositores se tornarão novos aliados, e não raras vezes com mais prestígio do que os velhos.

Afinal de contas, geralmente na política o valor se consegue pelo cabedal eleitoral e não pela meritocracia intelectual. Os adversários de ontem, em pouco tempo se tornarão asseclas de quem se encontra no poder.

