Jantar em família estreitou laços entre Lula e Kalil

Por Denise Assis, para o 247

Um jantar à moda mineira, preparado e organizado por Ana Laender, esposa do candidato Alexandre Kalil (PSD), foi o fecho da noite do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Rouco de entusiasmo pela receptividade no segundo colégio eleitoral do país – com 16,3 milhões de eleitores –, Lula e Janja tiveram a companhia apenas dos três filhos de Kalil: Lucas, João Luiz e Felipe, com suas respectivas, o vice Geraldo Alkimin e D. Lulu, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) e o candidato ao senado, Geraldo Lopes (PT).

O encontro começou por volta de 21h, após o comício no Centro de BH, na Praça da Estação, e aconteceu no sítio de Kalil, no bairro da Pampulha. Foi um momento de intimidade, muita conversa e estratégias para a deslanchada do candidato ao governo, no momento em segundo lugar nas pesquisas, com 23% das intenções de votos, atrás do atual governador Romeu Zema (Novo), com 43%.

De acordo com Lula, o principal motivo para a sua ida a Belo Horizonte foi dar uma força ao ex-prefeito da capital mineira. Ele declarou também que, se ambos forem eleitos, serão parceiros “para fazer Minas Gerais crescer e se desenvolver além da indústria da mineração”.

Além boa comida e da noite agradável no sítio, Lula saboreou o resultado do comício, o primeiro em local aberto e com grande afluência de público. Um sucesso, na avaliação dos organizadores.

