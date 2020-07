Jesus e o poder

Jesus se colocou no lugar do servo, daquele que se abaixa e não se envergonha de servir ao próximo edit

Jesus trata a questão do poder em Lucas 22, versículo 24. Entre

os discípulos discutiu-se quem seria o mais importante. Como a questão

é atual! Nos apegamos a qualquer funçãozinha, a ponto de nos

despersonalizar! Há quem assuma uma função de poder - político,

síndico de prédio, gerente do banco, diretor de ONG - e apenas por

ocupá-la se despersonaliza. Passa a considerar a função que o reveste

mais importante que a própria individualidade. E morre de medo de

perder o cargo.

Disse Jesus aos discípulos: “Os reis das nações têm poder

sobre elas, e os que sobre elas exercem autoridade são chamados

‘benfeitores’. Entre vocês não deverá ser assim; pelo contrário, o

maior seja como o mais novo, e quem governa, como aquele que serve”.

Eis o desafio da ética do poder: fazê-lo serviço. Sentir-se no poder

como o menor, como quem serve.

Em João 13, versículo 4, Jesus lava os pés dos discípulos. Chegou

a vez de Pedro: “Senhor, vai lavar os meus pés?”. Jesus respondeu:

“Agora você não sabe o que faço, ficará sabendo mais tarde”. Pedro

reagiu: “Não permito que lave os meus pés”. Jesus retrucou: “Se eu não

lavar, você não terá parte comigo!”. Simão acedeu: “Então, Senhor,

pode lavar, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça”.

Jesus se colocou no lugar do servo, daquele que se abaixa e não

se envergonha de servir ao próximo.

Segundo Mateus 16, versículo 13, em Cesárea de Filipe, Jesus

perguntou aos discípulos: “O que diz o povo sobre o Filho do Homem?”

Quem detém poder – na escola, empresa ou igreja - tem coragem de

perguntar aos parceiros: “O que falam de mim?” Possivelmente não;

imagina que as pessoas falam dela o que gostaria de ouvir. E morre de

medo de saber de fato o que comentam.

Jesus quis saber a opinião das bases sobre ele. Os discípulos

responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros, Elias; outros

ainda Jeremias ou algum profeta”. E Jesus replicou: “E para vocês,

quem sou?”

Quem de nós é capaz de perguntar às pessoas com quem

convivemos e trabalhamos: “O que pensam de mim? O que acham do meu

desempenho?” É muito difícil aceitar críticas. Em geral, ao deter

parcela de poder, ficamos arrogantes, prepotentes, e humilhamos os

subalternos.

Na parábola do Bom Samaritano, capítulo 10 de Lucas, o doutor

da lei – portanto, um teólogo - perguntou: “Mestre, o que fazer para

alcançar a vida eterna?” Nos quatro evangelhos nunca esta pergunta sai

da boca de um pobre. Toda vez que se pergunta a Jesus “o que fazer

para ganhar a vida eterna”, com certeza é alguém que já ganhou a vida

terrena e quer saber como investir na poupança celestial... É a

pergunta de Nicodemos, do homem rico e de Zaqueu.

Nunca um pobre pergunta a Jesus “como ganhar a vida eterna”. A

pergunta dele é outra: “Senhor, o que fazer para ter vida nesta vida?

Minha mão está seca e preciso trabalhar; meu olho está cego e anseio

por enxergar; minha filha está doente e desejo vê-la curada; meu irmão

está morto e quero-o vivo”. Os pobres pedem vida nesta vida. Aos

primeiros, os abastados, Jesus responde com ironia e irritação. Aos

pobres, com compaixão e misericórdia.

O doutor da lei perguntou a Jesus: “Quem é o meu próximo?”

Então a conversa mudou de figura. Jesus não raciocinava em categorias

abstratas. O próximo, para ele, era um ser datado, localizado: “Um

homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos

assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram

embora e o deixaram quase morto”. Era tempo de festa em Jerusalém.

Quem vendia produtos em Jerusalém descia para Jericó com o bolso cheio

de moedas. Possivelmente, os ladrões ficaram irritados porque aquele

homem quase não tinha dinheiro. Então deram-lhe uma surra.

Jesus não fez nenhuma crítica aos assaltantes, mas observou

que um sacerdote, que descia pelo mesmo caminho, viu o homem caído e

seguiu em frente. Depois, desceu um levita; também passou indiferente.

Ora, podemos supor que o sacerdote e o levita não acudiram por má

vontade. Tinham que participar da missa das 6 horas em Jericó e, para

não se atrasar, deixaram de socorrer o homem… Mas, na missa, incluíram

a vítima caída na beira da estrada nas Orações dos Fiéis…

Jesus só levou em conta a ética do samaritano. Este não

conhecia o homem, não tinha nada a ver com ele, mas diante de um

oprimido, um caído, um explorado, mudou o rumo do seu caminho para

socorrê-lo.

Ética é isso! Não é fazer o bem apenas a quem encontro em

meu caminho. É ser capaz de mudar o rumo na direção dos mais

necessitados. Conversão não é questão de sentimento, e sim de sentido

- quem caminha pela indiferença tome agora o rumo da solidariedade.

Esta a atitude que o Evangelho exige: fazer do poder, qualquer

forma de poder, serviço, de modo a trazer vida para todos, e vida em

plenitude (João 10, 10).

Estamos trazendo mais vida, ajudamos a reduzir a desigualdade social e

os desequilíbrios ambientais? Não basta eleger, precisamos nos

convencer de que temos o poder. Os políticos são nossos empregados,

pagamos os salários deles e, por isso, temos o dever e o direito de

exigir que prestem contas.

Governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão!

Há que fazer os políticos governarem para o povo. Isso significa

reforçar o empoderamento popular, fortalecer os movimentos sociais,

criar uma nova institucionalidade política, na qual o exercício da

democracia seja substancialmente ético. Como afirma Levinas, a

política deve ser sempre controlada e criticada a partir da ética. E

esta deve ter como paradigma os direitos dos pobres.

