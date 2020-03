É o Brasil do Jesus na goiabeira e dos diabos entre nós. Já era hora dos militares voltarem para os quartéis, dos religiosos para as igrejas e dos loucos para os manicômios edit

Uma entrevista concedida em 28/02/2020 para a DW nos dá o real alcance do absurdo que nos cerca, do grave momento que vivemos. São vários comentários sem qualquer relação com a realidade, mas dois deles merecem especial destaque. Em um deles a entrevistada afirma que “é o momento de a igreja ocupar a nação, sim”. A metralhadora de insanidades parece não ter fim, quando é colocada a cereja no bolo de enxofre: “O regime militar é uma coisa do passado e nós temos uma lei de anistia no Brasil. A palavra anistia é muito clara: é esquecimento”.

A entrevistada é ninguém menos que a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Incrível. A mesma pastora que disse em suas pregações cinematográficas ter visto Jesus em cima de uma goiabeira, e que ele queria ter “experiências extraordinárias com as crianças”, a mãe da expressão “kit gay” e colecionadora de frases dignas de um show de horrores: “os médicos holandeses recomendam que os bebês masculinos sejam masturbados com 7 meses de vida”; “a gravidez é um problema que só dura 9 meses”; “nenhuma mulher quer abortar”; “a mulher nasceu para ser mãe”; “me preocupo com ausência da mulher de casa”; “ninguém nasce gay”; “não é política que vai mudar essa Nação e sim a igreja”; “neste governo menina será princesa e menino será príncipe”; “menino veste azul e menina veste rosa”; “ideologia de gênero é violência contra a criança”; “nenhum direito civil está ameaçado porque uma pastora é ministra”; e tantas outras pérolas que causam assombro e repulsa, em qualquer um que não seja fanático religioso, bolsonarista, olavista, terraplanista, machista, fascista.

Não, nunca será o momento da igreja ocupar qualquer nação que seja. Houve um período longo na História em que algo similar aconteceu e ele ficou conhecido como a “Idade das Trevas”. Durante o Renascimento, convencionou-se chamar a Idade Média de Idade das Trevas pois os renascentistas acreditavam que as artes e as ciências haviam entrado em declínio. A dominação religiosa nas esferas política, econômica e cultural teria impedido o desenvolvimento da razão, criando uma era de atraso e primitivismo. Pois é exatamente isso que falsos pregadores, exploradores da fé e da ignorância de nosso povo, os verdadeiros diabos entre nós, tentam incansavelmente implementar centenas de anos depois em nosso país.

Quanto ao que a entrevistada falou sobre a anistia, não, não se trata de “esquecimento”. De forma anistia é esquecimento! Muito menos aquele era simplesmente um “regime militar”. Foi uma ditadura militar clássica, cruel e covarde, que além de censurar, perseguir, prender ilegalmente, torturar e matar, também controlava um Congresso Nacional de joelhos, que aprovava leis com o objetivo de validar todos os atos praticados pelos ditadores, dando uma roupagem de legalidade para todos os crimes que eles cometiam. Talvez uma das mais relevantes leis aprovadas por aquele Congresso tenha sido justamente a Lei da Anistia de 1979, pois foi ela quem pavimentou a impunidade para os crimes cometidos por aqueles militares e seus agentes.

Alguns consideram essa impunidade como um efeito colateral, a outra face da mesma moeda que anistiou quem era sério e brasileiro de verdade, e que lutou pela liberdade de nosso país. Outros, talvez mais lúcidos, consigam enxergar que foi justamente o oposto. A Lei da Anistia teve como objetivo principal salvar a pele dos criminosos, oferecendo em troca anistia aos crimes imputados pelos próprios criminosos aos que lutaram pela liberdade do Brasil. Uma desproporção de forças gigantesca, com o Estado de um lado e os cidadãos de outro. O Estado ditadorial governando e matando, como criminosos, e os cidadãos lutando e morrendo, como heróis. Isso jamais será esquecido. Vale citar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por abster-se de investigar e condenar os culpados pelos crimes de desaparecimento forçado, mortes, tortura e prisões arbitrárias na Guerrilha do Araguaia – uma verdadeira chacina praticada pelas mãos do Estado.

Todos os que lutaram e morreram tentando salvar nosso país daquele regime covarde são e sempre serão heróis aos olhos da História, e é um dever de todos os que se dizem brasileiros não deixar que isso seja esquecido. É justamente para isso que servem os livros de História e as aulas em nossas escolas. É preciso conhecer muito bem o nosso passado, para que possamos interpretar criticamente o presente e projetar conscientemente o futuro. É preciso aprender com os erros daquele período para que fatos como aqueles jamais voltem a acontecer em nosso país.

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos... Mulheres mais desprotegidas do que nunca, o significado de família retrocedendo séculos e os humanos (brasileiros) perdendo cada vez mais direitos. Difícil não lembrar que o preservativo, além de importantíssimo para evitar doenças e gravidez indesejada, também poderia ter evitado que algumas pessoas tivessem nascido... é o Brasil caminhando na contramão da história, em direção oposta ao mundo desenvolvido e civilizado. É o Brasil do Jesus na goiabeira e dos diabos entre nós. Já era hora dos militares voltarem para os quartéis, dos religiosos para as igrejas e dos loucos para os manicômios.