Jornal Nacional livra Bolsonaro de falar sobre fome e miséria

Por Moisés Mendes, para o 247

William Bonner e Renata Vasconcellos livraram Bolsonaro da mais óbvia de todas as perguntas.

Nenhum deles perguntou ao genocida o que ele acha do aumento da fome e da miséria a níveis nunca vistos no Brasil.

Bolsonaro entrou e saiu agora à noite do Jornal Nacional sem ser confrontado com o avanço da fome e da morte. É uma tragédia que ele provocou.

Outra pauta que não apareceu foi a da corrupção dos vampiros das vacinas dentro do Ministério da Saúde, com participação de militares.

Mais uma. Nenhuma abordagem sobre as fake news envolvendo os filhos em inquérito das milícias digitais e do gabinete do ódio no Supremo.

Esse inquérito é o que mais apavora Bolsonaro, porque pega toda a família. Mas não teve nenhuma pergunta.

Nenhuma pergunta sobre as máfias do orçamento secreto.

Bolsonaro enrolou como quis. William Bonner e Renata vão tentar se recuperar na entrevista de Lula.

Estavam mal preparados e sem agilidade. Ficaram amarrados a uma pauta e não conseguiram tirar de Bolsonaro o controle da conversa fiada e das mentiras.

