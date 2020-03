Junior Hambúrger

Leonardo Attuch, em artigo que leio hoje, faz interessante questionamento neste 247, acerca do movimento de alguns empresários que, sem se preocuparem com os reflexos de sua posição política, se manifestam nas mídias sociais em favor de um governo que convoca manifestação antidemocrática pelas redes sociais...

Deixo com ele essa demanda. A mim, interessa uma parte do artigo onde o Leonardo escreve que o dono da tal restaurante Madeiro diz fazer o melhor hambúrguer – agora não sei se do Brasil ou do mundo...

Confesso aqui: Nunca comi o tal hambúrguer do Madeiro, mas acho muito difícil qualquer hambúrguer bater o hambúrguer do Sedutor – La Famiglia, Londrina...

Sedutor é amigo dos meus filhos e, dia destes, comi um hambúrguer do La Famiglia. Espetacular.

Meu filho soprou-me o segredo da belíssima obra gastronômica. Mas eu acho que a grande diferença (para além do segredo que se mantém secreto) é o envolvimento famigliar na contrafação do lanche.

Mãos fraternas amassam a massa que será pão e, pão feito, a carne que lhe merece a proteção, tanto quanto passa por estas mãos. Uma famiglia em torno de uma mesa, de uma ideia de sobrevivência, repartindo o ideário de juntos sermos mais...

Não tem como um hambúrguer destes não ser melhor que qualquer outro. Notadamente um empresarial, amassado pelo salário mínimo de nossos dias de tristeza, recheado com uma carne que não nos diz nada além da solidão, temperada com a posição assumida nas mídias sociais...

Há um Madeiro em Londrina, local onde o Sedutor faz o seu maravilhoso hambúrguer. Convido os amantes da gastronomia a darem uma oportunidade ao La Famiglia e a se apaixonarem.

Não que o Madeiro deva ser esquecido (esquecer jamais, aprendemos muito nestes anos, afinal de contas não tem cabimento, entregar o jogo no primeiro tempo – obrigado Ivan); penso que ele deva ser comparado.

Sou mais o Sedutor; não só porque o seu hambúrguer é muito melhor do que o do Madeiro (enquanto escrevia o artigo pedi um, de carneiro, que tanto amo, à despeito de ser hoje sexta feira da quaresma e eu só comer peixe neste período, mas minha amada e o Padre Manuel hão de me perdoar, afinal de contas estava em pauta o tal hambúrguer), mas porque La Famiglia não tem uma pauta fascista, que ameace a democracia.

Dia 15, então, todos ao La Famiglia, pois.