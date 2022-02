Juros a 10,75% é aviso a Lula

Apoie o 247

Quando se recorda que o país encontra-se nas mãos de Jair Bolsonaro e

Paulo Guedes, ninguém tem o direito de ficar surpreso com a taxa de

juros, 10,75% ao ano, uma das maiores da história.



A decisão vem em linha com "o consenso do mercado financeiro, conforme

anunciado pelo Conselho de Política Monetária na reunião anterior, em

dezembro", observou o Valor Econômico, que também registrou: "Esta foi

a oitava alta consecutiva da taxa básica de juros".



Nem tudo pode ser naturalizado, contudo. É preciso refletir sobre essa

decisão quando se recorda que faltam oito meses para uma eleição

presidencial na qual Luiz Inacio Lula da Silva -- um adversário

consistente da política econômica que justifica uma taxa de juros

nesse patamar -- concorre como amplo favorito.



Decisão que envolve um ponto essencial das medidas econômicas de

qualquer país, a taxa de juros é um dado essencial para se definir os

rumos da economia, seja na direção do crescimento, ou de uma recessão.



Esse debate apareceu em 2021, quando o Congresso aprovou a lei que

define a independência do Banco Central. Na Câmara, a proposta foi

aprovada em ambiente de triunfo reacionário --- 339 a 114 -- e mesmo

no Supremo, que julgou uma ação impetrada pelo PT e pelo PSOL, o

placar da vitória à direita foi de 8 votos a 2.



Na época, coube ao ministro Ricardo Lewandowski tocar no x da questão.

Num voto divergente acompanhado por Rosa Weber, Lewandowski lembrou

que o projeto fora uma iniciativa de um parlamentar -- o senador

Plínio Valério (PSDB-AM) --, deixando claro que o papel do Banco

Central dizia respeito a um ponto central da soberania popular, tão

importante que qualquer mudança só poderia partir de seu representante

máximo, o Presidente da República.



Apenas um ano depois, é fácil compreender o que estava em discussão.

Definir quem controla o principal fator de estímulo -- ou paralisia --

da economia de um país, debate presente inclusive na economia

norte-americana, onde o descompasso entre o Federal Reserve e a Casa

Branca é apontado como responsável pela ruína de vários presidentes.



Mesmo que seja capaz de confirmar nas urnas os números anunciados por

todas as pesquisas eleitorais disponíveis, o governo Lula poderá

enfrentar a oposição da principal instituição encarregada de definir o

ritmo da economia e da criação de empregos.



Tomará posse pisando no acelerador do crescimento, enquanto o BC

puxará o freio da recessão -- e só o tempo irá dizer o que terá de

negociar para modificar essa situação.



Os antecedentes do primeiro governo Lula, quando Henrique Meirelles se

encontrava à frente do BC, mostram um período de dificuldade e muita

tensão.



Alguma dúvida?

