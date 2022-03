Kiev desmente Moscou sobre “Ucrânia neutra”

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Ao contrário do que disse ontem o principal negociador russo, Vladimir Medinsky, a Ucrânia não propôs tornar-se estado neutro e desmilitarizado, à semelhança da Suécia e da Áustria. Peço desculpas aos leitores da coluna por ter publicado a informação e ter criado, dessa forma, falsas expectativas. Escrevi que seria “o primeiro passo para a paz”. Ledo engano.

Segundo o jornal Kiev Post de hoje, “o gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou na quarta-feira a proposta do Kremlin de que seu vizinho se torne um país neutro como a Suécia ou a Áustria, dizendo que Kiev precisa de garantias rígidas de sua segurança”.

Por meio de um tuíte, o principal negociador ucraniano, Mikhailo Podolyak, disse tratar-se de proposta russa, que faz parte da lista de 15 pontos publicada pelo jornal Financial Times como se fosse a formatação de um acordo de paz, mas que na realidade não passa do rol das imposições do governo russo, uma das quais é “Ucrânia neutra”, que seu país não aceita:

“O lado ucraniano tem suas próprias posições”.

Fica, portanto, o dito pelo não dito. Não houve o primeiro passo para a paz.

Além de não haver acordo, a Ucrânia acusa a Rússia de mentir sobre o acordo.

