Kriptonita e lawfare

No dia 02/07/2019, durante uma sabatina na CCJ, o deputado Glauber Braga tipificou com a alcunha de "juiz ladrão" o então superministro da justiça Sérgio Moro, em função de sua possível condição de parcialidade ao julgar os processos do ex-presidente Lula.

Acompanhando o momento, percebi sua intervenção muito importante para o Cenário vigente, e notei que dele fluía a virtude da CORAGEM. Então, lembrei de um dia de 2019, quando passava pela Cinelândia, no Rio de Janeiro, e recebi um convite inusitado de um assessor de Glauber Braga para pegar no microfone e discorrer sobre o Brasil bolsonarista. Apesar da pressa, lembro que não titubeei, e discursei por dez minutos.

Ao término de minha breve explanação, o rapaz me convidou para me filiar ao PSOL, e me entregou um panfleto explicativo, com os projetos do deputado explícitos de forma concisa.

Após o referido episódio passei a acompanhar mais de perto a atuação do advogado e parlamentar socialista. Bem, a metáfora apresentada por ele durante a supracitada reunião na Câmara de deputados federais, realmente caiu como uma luva em relação à postura ilógica do juiz de Curitiba.

Sim, o aguerrido deputado federal em um dos seus projetos de lei, estabelece um fundo para garantir pleno emprego no Brasil: O projeto de lei de 5491/19 tramita na Câmara. Sua meta é reduzir a famosa desigualdade social, tão antiga e redutora de vidas, há séculos.

O tempo cumpriu sua tarefa milenar: passou. E depois de reafirmar que um dia a justiça seria feita (inclusive) para provar sua inocência ao seu pequeno neto Arthur (hoje, anjo). O nordestino que experimentou a labuta em um chão de fábrica, e que até perdeu um dedo por isso; está conseguindo ver que ainda há Homens justos no Brasil; e tal afirmativa também faz alusão à Imprensa investigativa...

O antídoto da operação "Vaza a jato" funcionou contra o veneno lavajatista. E o verdadeiro Superman nesta película foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva; que na batalha contra o mal conseguiu ficar imune a kriptonita do lawfare.

Seu arqui-inimigo usava toga. Será que já podemos chamá-lo de Lex Luthor brasileiro?

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

