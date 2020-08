A gente dorme com o número de 105 mil mortos na pandemia e acorda com as pesquisas de opinião acusando o crescimento da aprovação de Bolsonaro.

São duas informações que não batem, não porque não sejam verdadeiras, mas, por serem paradoxos entre si, a presença de um deveria anular a existência do outro.

105 mil mortos deveriam impossibilitar esse crescimento do presidente, ou o presidente só poderia crescer se o número de mortos fosse o mais reduzido possível.

Mas, estará acontecendo?

Teria o presidente conseguido transferir para os governadores e prefeitos o custo da mortalidade na pandemia? Teria conseguido convencer o povo que o STF manietou suas mãos em favor dos governos municipais e estaduais, que carregarão a pecha de ineficazes no combate à pandemia?

E mais, o presidente saiu a inaugurar obra do PT, parte da transposição do rio são Francisco, no Ceará, e o PT não foi no dia seguinte fazer jus ao seu trabalho para não descumprir a quarentena que o presidente descumpriu.

O presidente assumiu como seu o estabelecimento da renda mínima de R$ 600,00 que só aconteceu porque a oposição se desdobrou para que isso acontecesse.

O presidente assumiu como seu a aprovação do FUNDAB, chagando a defenestrar membros da sua base que votaram contra o mesmo, aliás, cumprindo a determinação do próprio presidente.

O povo é marcado pela colonização, pela dependência da metrópole, logo, para o brasileiro (a) só existe o presidente, assim como TV só a que tiver cobertura nacional. A federação nunca contou, a não ser agora para ser culpabilizada pelas mortes na pandemia.

Ladinamente, o presidente fez os governadores e a oposição trabalharem para ele, enquanto ele continua trabalhando para a elite escravista do país, para quem o Brasil só interessa como fonte de lucro, não importa o custo.

Duvido que a esquerda e os governadores escapem da armadilha, primeiro porque não podem fazer diferente do que estão fazendo, seja aprimorando o que for possível para o bem do povo, seja administrando como podem a pandemia galopante,

Além do que a esquerda só ouve a sua bolha, e não sabe reconhecer um aliado quando o encontra.

