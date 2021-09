Lembre-se: cão que ladra, não morde

Apoie o 247

Clube de Economia

Vivemos estas últimas semanas com as previsões de confusões, de invasão das instituições, fechamento das estradas e participação de um milhão de pessoas, que acabou inviabilização de algumas viagens intermunicipais. Nada se concretizou. E apesar da pouca adesão na esplanada dos poderes, com placas antidemocráticas na multidão, Bolsonaro discursou falando que o STF tinha que se ajustar ou iria sair à força. Está certo que quando estava no exército, foi citado por Ernesto Geisel como “um mau militar” e tinha um plano de explodir bombas em unidades militares do Rio, por isso era considerado perigoso pelos militares, pois não se sabia a suas reações. Com isso, sempre que há uma possibilidade de ladrar e não saber qual vai ser a expectativa final. Tudo pode acontecer.

Será uma questão de criação? Tarzan foi criado pelos macacos, mas lutou contra os facínoras caçadores de macacos em prol do bem comum do bando. Rômulo e Remo foram criados por uma loba e foram os fundadores de Roma. Todos os seus quatro filhos estão implicados e com possibilidades de irem presos por criação do pai, Jair. Mas e o próprio Jair? Geraldo e Olinda Bolsonaro eram muito humildes e o pequeno Jair tinha que ajudar no sustento pescando peixe e catando maracujá. Geraldo ainda foi fichado pela ditadura por ter se filiado ao MDB da época. O que poderia ser um motivo de virada de vida se transformou em raiva, quando via a diferença de estilo de vida entre ele e Rubens Paiva, rica e próspera em sua cidade. Alimentado por isso foi para o exército. Com sua inclinação contra Lamarca, teve sua formação com literatura (que não era seu forte) de extrema direita.

O fato é que como foi falado, se esperava um milhão em Brasília e dois milhões em São Paulo. Deram pouco mais de 100 mil. No bojo, a multidão se deu entre velhos recalcados e saudosistas da ditadura militar, ruralistas que estão ganhando com a crise no Brasil e financiou parte da ida aos manifestantes em Brasília, cristãos a favor de armas, todos aqueles que nem fazem ideia do que estão fazendo naquele local e conservadores de todo tipo. A Empresa que apoiou os protestos está na lista de maiores devedores da União, mas alugou seis ônibus e ainda deu R$ 100 para manifestantes pró-Bolsonaro. As instituições parecem fortes e não sofreram com os gritos antidemocráticos. Caminhoneiros avisaram que não iriam aderir, assim como militares da ativa. A tentativa de golpe foi mais um atentando ao nosso psicológico que uma realidade por se consumir. Mas atrapalhou meus planos de viagem.

Bolsonaro participou da manifestação em Brasília e em São Paulo, gastando as borras em dinheiro público. Na cidade paulista falou: "nunca serei preso". Ato falho? Já sabe que está na berlinda e que os processos estão chegando a ele e seus filhos? O presidente ainda vai se encontrar com o Conselho da República, que não dará a resposta que ele pretendia. O Conselho República tem objetivos estabelecidos pelo artigo 89 da Constituição Federal e vão conter a perspectiva dos arroubos de Bolsonaro. Cada vez mais, esse público do cercadinho, diminui cada vez mais.

A camisa da seleção que foi sequestrada pelos bolsonaristas e que hoje temos vergonha de usar são lembranças como as comemorações do Sete de setembro. Apesar da data também ser um sequestro da direita, porque houveram guerras da independência pelo Brasil como na Bahia, não são estudados por causa da nossa longa raiz autoritária das elites.

O fiasco de hoje vai definir a postura do presidente amanhã. Não sou Nostradamus, mas prevejo 12 meses desses eventos para estragarem todos os feriados.

