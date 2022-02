Leões contra o PT, gatinhos angorá contra o fascismo

Apoie o 247

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do livro O médico e o monstro, são 2 arquétipos da alma humana. Obra imortal da literatura, para alguns mostrará uma personalidade cindida, entre o doutor, gentil e civilizado, e os desejos e pulsões primitivos que afloram quando ele se transforma no monstro atávico capaz de expor nossos impulsos mais atávicos, inclusive o de assassinar sem dó, deixando as dores de consciência para o outro, que no fundo é ele mesmo. Todos nós somos um pouco médico é monstro, todos nós somos deus e demônio, anjo e dragão, nossa consciência é apenas uma pequena parte de nós mesmos, fingindo controlar um turbilhão de paixões e impulsos que não dormitam (apenas fingem estar sonados) dentro da nossa psiquê.

A extrema esquerda brasileira é um estranho caso de esquizofrenia política, mas, abrasileirando os termos, a cisão da personalidade da extrema esquerda brasileira transforma a turma dos 20 centavos em leões contra o PT (talvez de picadeiros, treinados e amestrados pela direita, que estala o chicote no chão e diz o momento certo deste povo atacar) e manso gatinho angorá contra governos de direita: ronrona, se esfrega na perna do dono, dá a patinha, encosta a cabecinha e vira de cabeça para baixo para receber carinho. Toda a virilidade de machos latinos incendiários que os pulsiona, quando há um governo de centro esquerda ou esquerda no poder, estranhamente se vê emasculada e castrada quando a direita assume. Tornam-se eunucos políticos, que esperam docilmente que algum governo de cunho popular reassuma o poder para voltar a fazer luta de classes.

Esta turma consegue tirar prolongadas férias da luta de classes tão logo o “governo de conciliação de classes do PT” seja derrubado pela direita, vão gostosamente para as suas casas, viver do dinheiro das lives no youtube, tão logo o planalto tenha um traidor neoliberal (Temer) no comando, ou um fascista declarado (Bolsonaro) instalado. Parece uma turma de valentões da quinta série, que sendo os mais fortes do colégio, espancam sem dó toda semana algum aluno mais fraco e desavisado, mas que se calam e viram amiguinhos, tão logo chegue um novo xerife na escola, maior e mais forte.

Nada do que eu tenha lido no marxismo me prepara para analisar a extrema esquerda brasileira. Nada, absolutamente nada. Assistindo a live dos 5 chavosos ontem tive vontade de doar tudo o que eu li e desisti de fazer análise. Nem Marx, nem Engels, nem Lênin, nem Trotsky, nem Rosa Luxemburgo, nem Stálin, nem Adorno, nem Mao, nem Fidel, nem Ho Chi Min, ninguém foi capaz de me preparar para esta turma. 5 revolucionários de internet marcando a revolução para “depois da posse de Lula”, enquanto riem e tomam suas cervas em casa, esquecendo do governo fascista de plantão.

Tem alguma parte das leituras marxistas que eu realmente perdi.

No auge do fascismo europeu os comunistas eram a ponta de lança da resistência. Eles não foram leões contra a República de Weimar e depois viraram yotubers comentadores da luta de classe contra Mussolini e Hitler. Os comunistas da resistência alemã, francesa, italiana eram pendurados pelo pescoço, sua “diversão” não era de comentar o fascismo pelo youtube, era estourar os miolos das tropas nazistas ao longo da Europa arriscando suas vidas. Eles não tiraram férias durante o fascismo. Nossos chavosos da internet, ultraesquerda, foram leões contra o PT, agora viraram metereólogos e falam que não há clima para organizar a luta em plena vigência do governo do protofascista.

Talvez eu tenha que trocar Marx por Freud, Jung e Lacan, e tentar analisar a loucura deste povo por um outro prisma que não seja a luta de classes. Nada justifica a COVARDIA atual da turma do “FORA TODOS”, “NÃO É SÓ POR 20 CENTAVOS”. Eu era dirigente sindical no auge do antipetismo. Lembro destes meninos, que estão no índice dos manuais de sabotagem da revolução colorida da CIA, pedindo fora todos, como se estivéssemos na antessala da revolução. Radicais até os dentes, incendiaram o país com uma pauta tão imbecil, que não vou conseguir explicar nunca para os meus neFtos como alguém acha que é ser revolucionário ser contra copa do mundo, ou o que era a imbecilidade dos estádios padrão fifa. Eu tinha um colega de judiciário, dirigente sindical (cujo nome deixarei no mais devido anonimato) cuja jugular fervia gritando fora PT, e queria colocar seu sindicato no Guiness Book, pela maior greve em dias seguidos da história da humanidade. Maior que a covardia deste povo, só o ego. Greve por tempo indeterminado, sem pauta, é só para tomada de poder, darling. Esta mesma versão tupiniquim de Tupac Amaru desaparece, tão logo Temer assumiu o poder, e hoje deve se dedicar a ganhar umas merrecas fazendo lives para arrotar sua própria valentia. O valente Mr. Hyde, contra o PT, disposto a quebrar a porra toda e gritar fora todos e sempre o gentil e amado Dr. Jekyll contra os neoliberais e fascsistas.

Toda a pauta infeliz da corrupção e o enviesamento tosco de ser contra eventos esportivos (como se isto fosse fazer a luta de classe andar um dia) desapareceu, como por milagre, tão logo a honesta presidenta Dilma foi derrubada por um Congresso cheio de corruptos, com a benção desta ultra-esquerda vinte centavos. Os BBs (ou seriam BeBês da CIA) voltaram para casa e foram comentar o BBB, depois de fazer o serviço sujo. Os sindicatos e federações de ultra-esquerda, tão radicais contra o PT, viraram especialistas em meteorologia e meteram um “não há clima” para fazer greve, e desapareceram dos piquetes. Estão há exatos 7 ANOS sem fazer um único dia de greve.

Não tenho absolutamente nada contra fazer greve durante os governos do PT e participei de todas as greves, inclusive a contra a reforma da presidência, nos 13 anos dos governos PeTistas. O que eu não vou conseguir entender, mesmo que leia toda a obra de Freud de cabeça para baixo, pendurado num pau de poli dance é como este pessoal pode ser tão COVARDE. 7 anos de ultra-radicalismo contra qualquer medida petista e agora viraram yotubers e influenceres. Marcam encontros uma vez por mês, emalguns meses destes 7 anos, para falar mal do governo fascista do Bolsonaro, mas, no auge da fome e da miséria do povo brasileiro, ficam nesta procrastinação e auto-piedade de que “não há clima para lutar”.

Eu conheço uma parte desta galera e denuncio, são COVARDES mesmo. Boa parte dela fazia greve nos governos do PT porque sabia que não ia entrar na porrada e, ao fim e ao cabo, podia negociar os dias parados e pagar em dias ou em horas (que acabavam virando “pagamento por tarefas”), sempre sem corte de ponto ao fim da luta. Hoje sabem que o buraco é mais embaixo. Que podem perder as FCs e CJs. Conheci vários pseudo-radicais do P2TU que voltavam ao local de trabalho tão logo o chefe ameaçava retirar sua FC1, óbvio que vou deixar estes coleguinhas no anonimato. É fácil arrotar valentia sabendo que não vai haver represália, mas fica claro que hoje, quando um governo protofascista os ameaça de demissão, este leão da Metro é manso, adestrado e só ruge se o PT estiver no poder.

É caricatural 5 jovens fazerem uma live para ameaçar um governo que nem foi eleito ainda. Pode render ainda mais dinheiro e seguidores. Pode lacrar na internet. Mas é apenas caricatural. Eu acuso, este povo dos 20 centavos é COVARDE. Incendiou o país e sumiu depois da queda de Dilma. Tiram férias vivendo do youtube. E ameaçam um próximo governo que ainda nem foi eleito tendo se escondido da luta durante 7 anos e batendo palma para maluco dançar em pleno governo Bolsonaro.

Freud interromperia a análise desta gente e desistiria da carreira de psicanalista.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.