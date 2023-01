Liberdade de expressão sem sigilo

Apoie o 247

Valéria Guerra Reiter

Vivemos sob a égide de Três Poderes que se coadunam, porém também entram em crise. Como o próximo fragmento comprova:

“O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou em sigilo de 5 anos a lista de 3.500 convidados para o coquetel oferecido no Palácio do Itamaraty após a posse presidencial, no dia 01 de janeiro”.

Sigilo? Segredo que impede o conhecimento de um fato, uma caixinha de pandora fechada. O que realmente me dói é assistir o povo ser posto de lado, quando fica impedido de saber. Que democracia é esta?

Os decretos são documentos que determinam... Vejamos o seguinte: “O sigilo de 100 anos foi criado em 2011, junto à Lei de Acesso à Informação. A temática ganhou espaço durante as eleições de 2022 e voltou à tona com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência ao longo da campanha, Lula falou sobre as decisões de Jair Bolsonaro de impor sigilo a algumas informações, como o processo sobre a participação do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, em relação à Pandemia da covid-19.

E nós jornalistas clamamos por transparência, por ética. E como seres investigativos: não podemos abrir mão da excelência em termos de notícias. FELIZ SOU DE FAZER PARTE DO BRASIL 247, um site comprometido com a verdade, com o senso crítico e com a confiabilidade: verdadeiro tripé de uma comunicação de vanguarda.

