Liderança se constrói

Lula se candidatou, pela primeira vez, à Presidência da República, nove anos depois de liderar a criação do Partido dos Trabalhadores e quase 20 desde as grandes greves do ABC. O medo da classe dominante foi tamanho, que houve sequestro forjado de empresário bilionário para culpar Lula, o PT e criar no imaginário popular a ligação entre o campo ideológico de Lula com o terrorismo e a violência. Empresários chegaram a ameaçar abandonar o País, caso o torneiro mecânico vencesse as eleições. Ao longo de décadas, o capital político do PT e do Lula cresceu com prefeituras e atuações parlamentares exitosas, bem como pelo desgaste do liberalismo, que vigeu em Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, a população não aguentava mais a fome e a desesperança. Desde então, por 13 anos, este país experimentou o mais desenvolvido período da sua história. Como bem afirmou o professor Fernando Haddad, durante os governos Lula e Dilma, em uma década, o pai saiu da miséria e o filho entrou na universidade.

Os desdobramentos políticos e sociais desse fato acontecerão, ainda, por décadas. Junte-se a ele, um programa partidário que construiu, ou começou a construir, 3,5 milhões de casas dignas; 18 universidades e mais de 170 campi, acelerador de partículas, submarinos nucleares, 40 navios petroleiros. O PT fez o Brasil desenvolver tecnologia própria de enriquecimento de urânio; aumentou ao salário mínimo 77% acima da inflação, enviou 100 mil estudantes para intercâmbio cultural e científico; transpôs água para 12 milhões de brasileiros e criou 20 milhões de empregos com carteira assinada. Enfim, são centenas de políticas e medidas, em parceria com outras forças progressistas, ou não, que o espaço se torna pequeno para descrevê-las bem como as suas consequências. Durante esse período, o Brasil passou a ganhar protagonismo entre os países emergentes devido, principalmente, à uma política internacional altiva, respeitosa e multilateral.

Porém, como já é do conhecimento geral, a classe dominante deu um golpe, em 2016, interrompendo esse virtuoso processo de ampliação de acesso mais justo às riquezas produzidas. De resto, ficou provado que a conciliação de classes é impossível. A narrativa das condições do golpe foi oferecida pela novela Lava Jato, uma farsa construída com um intuito de destruir a economia brasileira e suprimir a soberania nacional. A força tarefa do Ministério Público Federal conseguiu destruir a engenharia nacional, abrir caminho para os EUA se apropriarem de segredos da Petrobras e do enriquecimento de urânio; permitir acesso de outros países ao pré-sal; quebrar grandes empresas brasileiras e gerar milhões de desempregados. Mesmo antes das reportagens da Intercept e da Agência Pública, o Brasil já sabia da molecagem de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, entre outros motivos, pelo Power Point colegial e pelo grampo criminoso no escritório de advocacia do ex-presidente Lula, ordenado pelo juiz que quebrou a Odebretch e, agora, foi contratado para fazer a recuperação judicial da empresa que tem um documento em que demonstra que o apartamento triplex, atribuído a Lula, sempre foi da OAS.

São fatos estarrecedores, ainda mais por terem sido referendados pelos veículos de comunicação e pelos órgãos de fiscalização e controle e do Judiciário. O silêncio da normalização é possível graças ao ódio inoculado na população contra a esquerda, mas principalmente contra o PT. Nesse contexto, surgem vozes, inclusive ditas de esquerda, que apontam o partido como o problema. Segundo esses agentes políticos, uma vez que a população está avessa ao PT, o melhor é que ele se recolha, se desconstrua e, se possível, desapareça. Nada mais covarde e burguês. O PT está em construção há 40 anos e tem um histórico de excelentes serviços prestados a este País, cujas políticas ainda são vanguarda, ainda estão acontecendo. Contudo, para os oportunistas de plantão, em vez de argumentar com a sociedade que se trata da luta de classes, demonstrar como a população pobre foi prejudicada e o quanto as políticas do PT foram avançadas, dizem para o partido sair do caminho, a fim de que consigam se colocar como força política que sobrepujou um modelo.

Frente ampla progressista sem PT e Lula não tem a representatividade nacional. É um movimento que interessa somente à classe dominante, que encontra sujeitos políticos dispostos a prestar o papel de prosélito do apartheid contra o PT. Eles sabem da qualificação política do partido, que o legitima a disputar os espaços onde houver condições de se fazer presente. O PT tem orgulho dos seus quadros. Foram eles que criaram Bolsa Família, MCMV, que fizeram transposição do Rio São Francisco, que colocaram milhões de filhos de pobres nas universidades, que trouxeram mais de oito mil médicos cubanos. Faz todo o sentido o discurso de exclusão do PT ao mesmo tempo em que Ciro Gomes se volta para o PSDB, de onde, aliás, nunca saiu. A possível formação de uma frente ampla com banqueiros que querem unicamente privatizar todas as empresas, se apossarem das fontes energéticas e suprimir o que restou dos direitos trabalhistas, deixa claro quem está de que lado. A frente ampla proposta pelo PT tem a pretensão de restituir direitos básicos aos trabalhadores, como o de poder fazer três ou mais refeições por dia, tirar o Brasil, definitivamente do Mapa da Fome e, quem sabe, chegar à 6ª economia mundial. Respeito, soubemos como fazer.

O conhecimento liberta. Saiba mais