Lira não pode encostar a faca no pescoço de Lula

Na guerra fria que move contra o governo Lula, Lira tem uma arma poderosa, que são os votos do chamado centrão.

Mas a opinião pública está muito mais ao lado de Lula. Qualquer pesquisa comprova.

Não há notícias de um único editorial em defesa de Lira na imprensa nacional, seja escrita ou televisionada ou na internet.

Ao contrário, é unânime que ele quer tomar conta do orçamento federal, ultrapassando todos os limites administrativos, políticos, éticos e morais.

Quanto mais o Lira estica a corda, mais se complica. Evidencia mais o caráter intimidador, que não se coaduna com o preceito constitucional dos Três Poderes autônomos que devem conviver de forma harmoniosa.

Não pode o Legislativo encostar a faca no pescoço do Executivo.

Tentativa de desestabilizar o governo é um crime contra o estado democrático de direito.

