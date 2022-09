Lula coloca Bolsonaro numa escolha de Sofia

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Achei muito inteligente a decisão de Lula de não ir ao debate no SBT, no sábado que vem.

Ele tem um ótimo pretexto para faltar: vai ao SBT depois de amanhã, dar entrevista ao Programa do Ratinho. Assim não fica mal com a emissora nem com os eleitores. E é claro que o Ratinho tem mais audiência que debate eleitoral.

Bolsonaro ficou numa escolha de Sofia.

Se não comparecer, vão dizer que está sendo pautado por Lula, além de afrontar Silvio Santos, dono do SBT, sogro de seu ministro das Comunicações.

Se for, será alvo dos demais candidatos, que, na ausência de Lula, não terão senão ele para bater.

Bater em quem não está lá para se defender não é um bom negócio.

