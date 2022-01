Apoie o 247

Por Alex Solnik

A briga sem fim entre PT e PSB pelos governos estaduais mostrou a inviabilidade da federação, que obriga todos os partidos componentes a terem um só candidato a governador.

Em vez de entrar nessa disputa fratricida, a melhor opção para Lula é apoiar todos os candidatos a governador dos partidos que o apoiam no primeiro turno.

E multiplicar seus palanques.

No Rio, Lula poderá estar nos palanques de Freixo, do PSB e também de Ceciliano, do PT. E do PSOL, se o partido fechar com ele e não com candidatura própria.

Em São Paulo terá os palanques do Haddad (PT), do Boulos (PSOL) e do França (PSB).

No Rio Grande do Sul, do Edgar Pretto (PT) e do Beto Albuquerque (PSB).

E assim por diante.

Em Minas, o melhor palanque é o do Kalil, do PSD.

Outro motivo para não ter federação: livre das amarras, Lula pode apoiar candidatos de centro-direita que o apoiam nos estados.

Lula com todos, todos com Lula.

