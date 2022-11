Lula deve reforçar sua segurança

Apoie o 247

ICL

É improvável afirmar que são todos extremistas os grupos de baderneiros golpistas – alguns bastante numerosos –, travestidos de camiseta da CBF e bandeira do Brasil, que causaram o caos em rodovias federais importantes, de Norte a Sul, bloqueando-as, desde a segunda-feira, dia 30 de outubro. É possível acreditar que sejam mais massa de manobra, fanatizada, manipulada e estimulada a deixar suas vidas para promover baderna e se expor em cenas dantescas, que vêm se repetindo neste País desde que Bolsonaro alcançou protagonismo.

Decerto, há células de extrema direita, nazifascistas, terroristas entre esses golpistas lobotomizados, cujo objetivo é anular a eleição ou impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tome posse no cargo máximo da República, no Palácio do Planalto. Obviamente, há o desejo febril de ver coisas bizarras, como a prisão ou impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o fechamento do próprio STF e Congresso Nacional, “intervenção militar com Bolsonaro”, a volta do AI-5, entre outras maluquices.

Mas, ainda que a grande maioria desses baderneiros golpistas não sejam, de fato, fascistas e nazistas, agentes da extrema direita – até porque não há qualquer fundamentação ideológica nas cabecinhas de tais fanáticos. Sequer sabem o que é direita e esquerda, comunismo, socialismo, capitalismo, social-democracia, fascismo ou nazismo, etc. Ainda que não passem de marionetes, os acontecimentos desta semana, sim, confirmaram as suspeitas de que há um extremismo de direita, financiado, bem organizado e muito perigoso.

“Mito” de araque

É aconselhável não menosprezá-los, pois, são movidos por um sentimento de ódio, sem limites, contra Lula, o PT, mulheres, negros, índios, pobres e tantos outros segmentos oprimidos, em todos os sentidos, no Brasil que ainda flerta com a possibilidade de barbárie, apesar de ter sido detida pela apoteose de Lula. Consumada a derrota de seu “mito” de araque, que não se reelegeu e será apeado do poder, o foco dos bolsonaristas parece ser agora impedir que Lula assuma o estado brasileiro, com os plenos poderes respectivos.

E surge, agora com maior intensidade do que existiu no processo eleitoral, a preocupação – e por que não dizer: o temor – com a segurança, saúde, integridade física, enfim, com a vida do presidente Lula. É gente eternamente inconformada em vê-lo na Presidência da República. Totalmente sem escrúpulos, podem atentar contra a vida de Lula, nestes dois meses que restam até aquele que promete ser o histórico e glorioso dia 1º de janeiro de 2023. Sim, há indícios nesse sentido: prints de diálogos no whatsapp planejando contratar um sniper.

Para quem não sabe, um sniper é um atirador especializado em acertar alvos a mais de um quilômetro de distância. E, segundo os prints, cuja autenticidade ainda não foi atestada, empresários estão fazendo uma vaquinha para contratar tal atirador, que receberia a missão de acertar a cabeça do petista. As declarações do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet – autêntico fascista –, desejando a morte de Lula, reforçam a impressão de que parece haver ideia fixa de eliminá-lo fisicamente. É hora de ligar o alerta amarelo no PT.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.