Lula: do lado certo da história

O presidente Lula talvez tenha feito a mais importante viagem internacional da História do país, desde a vinda da família real portuguesa entre 1807/1808.

Em uma rodada de negociações, não apenas abriu novas fronteiras e parcerias que mudarão a infraestrutura do país. A dimensão desses novos acordos geraram uma mudança dialética entre quantidade e qualidade.

Os laços econômicos ficaram tão sólidos que sua visita se tornou em um ato geopolítico sem precedentes: surgiu aqui uma aliança de aço com a China e com a Rússia que envolve a soberania nacional nos assuntos militares, bem como aponta, finalmente, a saída do país da segunda divisão internacional do trabalho. Vamos colocar para desenvolver as forças produtivas e não apenas as forças consumistas.

Obviamente que uma aliança dessa magnitude necessitou da coragem de Lula em romper com a neutralidade na guerra da OTAN com a Rússia e confrontar de maneira corajosa aos resmungos da União Europeia e dos EUA.

Parte de uma esquerda “nutella” que ainda compra a narrativa farsante, vendida nos EUA e Europeia, de que essa é uma guerra de lateralidade iniciada gratuitamente pela Rússia contra um país soberano, ou seja, que “do nada” estamos de volta à Antiguidade, onde um império invadia o território de outros povos menos capacitados militarmente em busca de terras e saques de tesouros, está morrendo de medo…

Essa esquerda não entende que houve dois golpes contra presidentes ucranianos pró-Rússia, o que motivou uma secessão dentro da parte (majoritária) de origem russa na Ucrânia e que tiveram como resposta um ataque militar violento dos golpistas que mataram milhares de civis e destruíram boa parte de sua infraestrutura.

Essa esquerda se esquece que a República Popular de Donetsk, por exemplo, é formada por socialistas raiz - do alto comando militar ao civil mais inocente - o que levou o ressurgimento do nazifascismo na Ucrânia sob o comando de Zelensky, que já nesse ponto tinha suprimido todos os partidos de oposição contra ele.

Por fim, essa esquerda brasileira medrosa, parece não ter entendido que por 10 anos a Rússia tentou a paz por vias diplomáticas e que o auxílio aos Russos ucranianos veio a partir de um projeto vindo do PCR, que faz oposição política ferrenha contra Putin, e que conseguiu uma unanimidade tamanha da Duma (Parlamento russo) que não abriu margem para um quarto veto do presidente russo sobre a decisão de intervir militarmente na região, já infestada de mercenários norte-americanos e armamentos da OTAN.

Lula foi diplomático até demais ao afirmar que tal guerra teve culpa de ambas as forças beligerantes. Mas o fez para defender os interesses do Brasil sem comprometer o seu movimento geopolítico, o que tomou o imperialismo de surpresa.

Em vários artigos e posts choveu de esquerdistas bananas lembrando o quanto o imperialismo refutou aquela patética reunião de Bolsonaro junto aos embaixadores do mundo todo condenando a urna eletrônica. Como diria Chico Buarque, “Deus lhe pague…”

Esquecem apenas de lembrar: a quem serviu a Lava-Jato? Por que Snowden, refugiado na Rússia, está recheado de documentos que falam que o Departamento de Estado dos EUA estava planejando desde 2013 um golpe de Estado contra Dilma e o seu projeto de desenvolvimento do pré-sal e da infraestrutura da engenharia civil, portuária e aeronáutica?

Onde estavam os democratas de Obama que tinha como vice o próprio Biden e a santíssima União Europeia quando o golpe foi dado em 2016? E onde estavam os mesmos depois que Lula foi preso numa ilegalidade que motivou até tribunais internacionais da ONU a condenarem tal processo? Alguém nas “democracias ocidentais” faltou na posse de Bolsonaro em 2018? Alguém chorou pelos 700 mil mortos da COVID no Brasil e ao Estado de flagelo que 30 milhões de brasileiros enfrentaram, como resultado do golpe?

A depender dos EUA e da OTAN, Lula estaria abanando o rabo para eles. Em um primeiro momento, não foi tolo, e mandou uma mensagem simpática para o imperialismo. Não existia ainda a visita para a China e a possibilidade de uma guinada geopolítica do Brasil.

Agora Lula colocou o Brasil em uma aliança que defenderá nossa democracia sob o custo de que se uma aventura local, incentivada pelos países imperialistas, virar um golpe de Estado, iremos às vias de fato, ou seja, para uma guerra de verdade. Por isso a próxima grande reforma de Lula será no exército: desratizar os milicianos bolsonaristas que estão ali e que mamaram rios de dinheiro público na forma de propinas, na produção superfaturada de cloroquina, compra de Viagra, etc, é o próximo passo.

Lula sabe que a vida dele e de qualquer um de nós é finita. Venceu heroicamente uma eleição viciada e agora desobstruiu o caminho para a construção de um país que rapidamente se tornará na quinta economia do mundo e que, reindustrializado, voltará a pensar em avançar em direitos e não em quantidade de serviço. Ou seja criará as condições materiais para que as populações de antigos estados progressistas, como o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro tenham, finalmente, uma guinada para a esquerda.

Lula, no seu terceiro mandato está cada vez mais esquerda raiz e socialista. Que não encontre oposição dentro de uma esquerda nutella e que não ousa pensar em libertar do jugo do imperialismo nossa própria nação. Para isso já temos a direita. Lula está do lado certo da História. Aos poucos está compondo sua 9ª sinfonia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta.