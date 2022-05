Sai agora a segunda edição do meu livro Lula e a esquerda do século XXI – Neoliberalismo e pós-neoliberalismo no Brasil e na América Latina edit

Por Emir Sader

Sai agora a segunda edição do meu livro Lula e a esquerda do século XXI – Neoliberalismo e pós-neoliberalismo no Brasil e na América Latina. Não é simples escrever e publicar livros em um mundo que muda tanto em tão pouco tempo.

Me vali do esgotamento da primeira edição para reler e revisar totalmente o texto, com correções e, principalmente, agregados, dadas as mudanças ocorridas desde que o livro foi publicado pela primeira vez. E acrescentei um novo capítulo, agregando análises do Brasil, da América Latina e do mundo, a partir de 2022.

No livro se pode encontrar as visões que eu tenho do mundo nestas primeiras três décadas do século XXI, da América Latina – que viveu neste século o período mais importante da sua história – e do Brasil – que pôde viver no século XXI as experiências de governo mais avançadas de toda nossa história.

O livro parte das transformações nas últimas décadas do século XX, que caracterizam a passagem de um período histórico a outro. Houve uma passagem de um ciclo longo expansivo do capitalismo – o de maior crescimento da sua história – a um ciclo longo recessivo – em que estamos ainda, sem prazo para terminar.

Houve, ao mesmo tempo, a passagem de um período com hegemonia de modelos de bem estar social para um marcado pela predominância de modelos individuais de mercado. Enquanto se passou do papel ativo do Estado à centralidade do mercado.

A América Latina, tendo sido a região do mundo que havia tido mais governos neoliberais no mundo e os mais radicais, passou a ser o único continente que teve – e tem – governos antineoliberais. Por isso, a América Latina se tornou o epicentro das maiores lutas políticas no mundo contemporâneo. Daí que o livro se concentre, em grande medida, nas análises das transformações ocorridas na América Latina.

O Brasil é o tema central do livro, porque é aqui que o embate entre neoliberalismo e anti-neoliberalismo se deu e continua se dando de forma mais extensa e aguda. E Lula, como personagem central, por ser o líder que melhor compreendeu as condições de luta contra o neoliberalismo e se desempenhou como o líder mais importante no mundo na liderança dessa luta fundamental no século XXI.

O livro faz um balanço dessas lutas nas últimas décadas e propõe os caminhos pelos quais elas devem ser aprofundadas, para que se possa passar do anti-neoliberalismo ao pós-neoliberalismo.

Eu considero que devemos, mais além dos artigos na internet, sistematizar nossas visões e propostas, como única forma de contribuir para encarar os desafios que as lutas da esquerda têm a enfrentar. E escrever não basta. É preciso sair a divulgar o livro e promover debates por todo o Brasil e a América Latina.

Eu me disponho a lançar o livro, com conferências e debates, em todos os lugares do país – como fiz com meu livro anterior, quando fui a todos os estados e a Brasília.

O livro foi publicado na Argentina e terá, no próximo mês, uma edição no Chile.

Que possa chegar ao maior número de pessoas e possa ser útil para compreensão do mundo, da América Latina e do Brasil no século XXI.

