Lula e Alckmin endossam Haddad

Se havia alguma dúvida acerca da posição de Alckmin em relação ao governo de São Paulo, ela acabou no jantar de sexta-feira, no apartamento de Haddad, em São Paulo, em torno de Lula.

O fato de comparecer ao evento sócio-político ao qual seu ex-vice, Mário França, não foi convidado, sinaliza que sua escolha já está feita. Haddad não é apenas o candidato de Lula; é candidato da chapa Lula-Alckmin, confirmada mais uma vez, e agora com data para ser anunciada, em meados de março.

O anúncio vai provocar um terremoto no cenário eleitoral. Lula tende a crescer nas pesquisas. A terceira via tende a desaparecer. O crescimento de Lula poderá estimular o voto útil.

O outro recado do jantar foi endereçado ao PSB. O partido tem até meados de março para confirmar a aliança com Lula, o que implica em apoiar Haddad em São Paulo.

Se o PSB insistir com França, Alckmin terá de se filiar ao PSD, o que será até melhor para Lula. Nas últimas semanas ele tem apontado nessa direção. Fechando com o PSD, vai impedir que o partido se alie a Ciro Gomes ou outro candidato da terceira via.

Não haverá como alegar fraude em caso de vitória acachapante e no primeiro turno. E insuflar outra “invasão do Capitólio”.

