Lula e Doria dão exemplo ao país

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Quero dar parabéns a Lula e a João Doria pela lição de civilidade que deram hoje aos políticos, a todos nós, ao país. Foi tão impactante que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, tuitou, ironicamente:

“Que é isso, gente? Voltou a civilização”?

O ex-presidente começou, em sua conta no twitter:

“Nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscaras. A gente tem que reconhecer que quem tá fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos”.

Doria retuitou na mesma moeda:

“Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordância. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros”.

O Planalto acusou o golpe: Eduardo, o filho do presidente interpretou o episódio como complô contra o pai:

“O recado de Lula não é de união, é político: neste momento vale a pena PT estar junto do PSDB contra Bolsonaro. Antigamente PT e PSDB se fingiam de opositores, o que era conhecido como a estratégia das tesouras. Hoje eles não têm mais esse pudor”.

Apesar das teorias da conspiração e das acusações de que Doria nunca passou de um comunista, que é o que mais pulula nas redes sociais neste momento, Lula não vai deixar de pensar e agir de seu modo nem Doria vai deixar de pensar e agir como pensa e age, não vão fazer alianças políticas, mas o fato de ambos terem priorizado o momento grave que passamos, empenhados no combate à epidemia e não no duelo político que o Planalto continua estimulando fez com que ambos crescessem aos olhos da população e confirmassem o que todos já sabiam – que Lula é um estadista.

E que Doria se credencia para ser.

Os brasileiros querem um rumo seguro para seguir vivendo e não uma conflagração sem fim e sem sentido na qual só têm a perder.

Também não é irrelevante o fato de que o maior líder do PT e o maior líder do PSDB voltaram a conversar depois de séculos em que os dois grandes partidos do país vivem às turras, como gato e rato, trocando acusações mútuas que nunca fizeram bem ao país nem a eles.

Tomara que seus seguidores anônimos e outras lideranças do PT e do PSDB e também de outros partidos que não caíram no canto da sereia do bolsonarismo sigam o exemplo de Lula e de Doria para que possamos sair dessa em menos tempo, menos machucados e mais fortalecidos contra os arroubos autoritários do Planalto.

