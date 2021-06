Lula e FHC se unem contra Bolsonaro

"Lula e FHC reaparecem de novo, depois de provocar um tsunami com a foto de 21 de maio, para surpreender o mundo político: assinam nota conjunta de apoio ao presidente argentino. Pelo visto, o petista e o tucano têm mais pensamentos em comum do que supunha", escreve Alex Solnik edit

Quando menos se esperava, Lula e FHC reaparecem de novo, depois de provocar um tsunami com a foto de 21 de maio, para surpreender o mundo político: assinam nota conjunta de apoio ao presidente argentino Alberto Fernandez contra Bolsonaro na questão do Mercosul, cujas tarifas Paulo Guedes quer reduzir, o que seria um imenso baque para a indústria argentina.

Pelo visto, o petista e o tucano têm mais pensamentos em comum do que supunha a vã fotografia.

Novamente vão monopolizar o noticiário e seu gesto será tema de dezenas de interpretações.

É um fato inédito na história recente do Brasil dois ex-presidentes se unirem contra o presidente no poder em defesa do presidente de outro país.

Alguns dirão que é mais uma aproximação de fachada, para agradar gregos e troianos. Outros vão taxar de oportunismo. Também haverá quem diga que a nota tem cunho ideológico, centro-esquerda apoiando centro-esquerda.

Os bolsonaristas, é claro, vão alegar que é antipatriótico apoiar a Argentina em detrimento do Brasil, como se eles tivessem moral para definir o que é patriotismo.

E outros, ainda, dirão que eles estão unidos, mais do que nunca, na oposição a Bolsonaro, como dois estadistas, trabalhando para evitar que ele cause mais danos ao Brasil e a nossos vizinhos.

Estou dentre esses.

