Lula e o Banco do Brasil: promovendo o desenvolvimento

O presidente eleito Lula foi muito feliz na breve fala à equipe de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele ressaltou que seu governo tem como missão resgatar a democracia no Brasil. E que tem como principal meta combater a fome.

Citou também alguns pontos especialmente relevantes, como o programa de construção de cisternas. A maioria dos brasileiros não sabe como são as condições de vida no semiárido do Nordeste e não conhece a importância da correta coleta e conservação da água para seu uso no período da seca. É o que garante a sobrevivência de pessoas e animais nessa região do país. E o BB é um grande promotor da construção de cisternas. Por meio da Fundação Banco do Brasil e seus parceiros, mais de 1 milhão de cisternas foram entregues à população, entre 2010 e 2014. Esse foi um dos programas desenvolvidos dentro da perspectiva do desenvolvimento local sustentável da instituição.

O Banco tem uma enorme capacidade de propor e implantar ações públicas, como foi o crédito rural, em que o BB foi pioneiro e viabilizou o agronegócio no Brasil. Outro exemplo foi a colaboração com a queda dos spreads bancários. Isso mostra a capacidade incrível de mobilização da instituição para nossa sociedade. O BB é um banco público e tem um compromisso com o Brasil.

Depois de resistir à privatização, tentada pelo atual governo com a venda de ações a outros bancos, como o segmento corporate, esperamos que agora o BB possa se voltar à sua função social e ajudar o Brasil a crescer.

Agora, há outros desafios, como dar condições aos empreendedores de efetivamente se desenvolverem e não ficarem dependentes de empresas de aplicativos. Também salta aos olhos a necessidade de rediscutir o acesso à internet, garantindo aos mais pobres o seu pleno uso. Para isso o BB tem muitos projetos e soluções que pode colocar em prática. Vamos em frente!

