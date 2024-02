Lula é o craque do jogo

O que acontece em Gaza é um genocídio, fruto do colonialismo, do racismo, do armamentismo e da ausência de solidariedade internacional edit

Até ontem, os bolsonaristas e parte da direita brasileira criticavam Lula e o chamavam de “anão diplomático”. Pergunto: qual foi o chefe de Estado que criticou Lula por seus posicionamentos nessas últimas 24h?

O Primeiro Ministro de Israel pediu para que líderes globais se juntassem a ele nas críticas ao presidente Lula e até agora nenhuma liderança apoiou Israel.

Pelo jeito o chilique é só no Brasil.

Lula disse o que o mundo já sabe: o que acontece em Gaza é um genocídio, fruto do colonialismo, do racismo, do armamentismo e da ausência de solidariedade internacional.

Trago abaixo um pedaço da carta da FEPAL:

“O sionismo é uma ideologia genocida, colonial, supremacista e que impetra um apartheid sobre os palestinos. Suas táticas são tão violentas quanto as práticas nazistas e segue à risca a cartilha das ideologias supremacistas que o mundo conhece e condena. Lula, nesse sentido, ao compreender a magnitude da tragédia que Gaza vive hoje, relaciona ao infeliz acontecimento do holocausto.”

“Falando apenas de crianças, Israel mata, proporcionalmente, no mínimo 236 vezes mais crianças do que a Segunda Guerra Mundial.”

“Israel mata em escala industrial. Uma população miserável, indefesa e composta por 73% de refugiados da Nakba entre 1947 e 1951. Factualmente, não há precedente histórico para tamanho horror.”

“A falta de condenação internacional, principalmente dos aliados ocidentais de Netanyahu, às declarações de Lula, escancaram o isolamento internacional de “israel” e dão ao presidente brasileiro apoio, no mínimo, tácito.”

Se Lula vai pedir desculpas? É claro que não. Quem tem que se desculpar é essa gente falso-cristã que adora guerra, vingança, sangue e morte.

Outra: Quem diz que o Brasil vai sofrer sanções por causa da declaração do Presidente Lula desconhece nossas relações comerciais. Israel não é um “parceiro” econômico relevante. Só é relevante para quem quer comprar “First Mile” e outras tecnologias espiãs.

Por fim, esclareço que chamar Netanyahu de assassino ou genocida não significa associar esses predicados a todo o povo de Israel. Ou quando falávamos do ex-presidente estávamos falando de todos os brasileiros?

