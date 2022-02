Lula e o investimento na alimentação saudável

Apoie o 247

No momento em que o agronegócio nacional comemora a aprovação do “PL do veneno” (o tal projeto de lei que libera geral o uso de agrotóxicos no país), o ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à presidente nas próximas eleições, publicou nesta quinta-feira (17/2) o seguinte texto em seu perfil no Twitter (@LulaOficial):

“Eu melhorei meu discurso. Não falo só do pessoal voltar a comer churrasco, mas também o pessoal vegetariano, que não come carne, poder comer uma boa salada orgânica, estimularmos uma agricultura mais saudável no nosso país.”

Boa! Investir na agricultura de base agroecológica, meu caro Lula, é um caminho sem volta, econômica e socialmente importante para o país.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em sete anos (entre 2012 e 2019) triplicou o número de produtores orgânicos cadastrados. Mas dados de 2020 indicavam mais de 22 mil produtores orgânicos cadastrados no Mapa (em 2012 eram quase seis mil). E o número de unidades de produção quadruplicou, com crescimento de 300% entre 2010 e 2018.

Além disso, pesquisa conduzida pela Organis (entidade setorial que reúne empresas, produtores e fornecedores brasileiros, “engajados na causa dos orgânicos e que trabalham para o desenvolvimento contínuo do setor”) e realizada pela Brain em todo o país mostrou que o consumo de alimentos orgânicos no Brasil aumentou 20% entre 2017 e 2019.

Investir na agricultura de base agroecológica, que é onde “nasce” a agricultura orgânica, é investir basicamente na agricultura familiar, certamente a maior produtora de alimentos orgânicos do Brasil.

Aliados

Para essa tarefa, é importante contar com aliados fundamentais, a começar pelas prefeituras, que devem ser, cada vez mais, estimuladas a fomentar a agricultura de base agroecológica.

O documento “Municípios agroecológicos e políticas de futuro”, da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), lançado em 2020 e atualizado em janeiro deste ano, mapeou mais de 700 iniciativas municipais de apoio à agricultura familiar e à agroecologia em 531 municípios. Pode-se, por exemplo, começar por aí.

Outro aliado de peso é o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que, além de ser considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina (produção das cooperativas ligadas à entidade no Rio Grande do Sul), estimula a agricultura de base agroecológica em seus assentamentos.

Considere-se, ainda, que o Brasil, segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do Ministério da Economia), também lidera a produção mundial de açúcar orgânico.

Dentro do governo, uma importante aliada é a Embrapa, cujos técnicos desenvolvem, continuamente, pesquisas e aplicações em agricultura de base agroecológica (já publiquei aqui neste espaço algumas dessas pesquisas).

Quer dizer, investir em alimentação saudável é uma boa política de governo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.