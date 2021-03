Lula é o nome da esperança

Momento único para a esquerda brasileira, com a inesperada decisão de Edson Fachin de remeter os processos contra Lula para o juízo correto. A pergunta é se as forças progressistas aproveitarão o fato para aparar arestas e construir uma candidatura sólida, pois o ogro que habita o Planalto se potencializará para a reeleição e deverá aglutinar boa parte da centro-direita avessa ao PT.

Foi trazido a lume o levantamento de potencial de voto para as próximas eleições, que mostra a verdadeira razão das falácias da Lava Jato, reveladas ad nauseam pelos áudios vazados contendo as ações criminosas entre juiz e promotores. Lula tem o maior potencial de votos e a menor rejeição, fato pouco comum a pouco mais de um ano e meio do pleito. Chama a atenção que a vitoriosa dobradinha Bolsodoria de 2018 é a que tem a maior rejeição hoje, uma vez que presidente e governador se igualam em destruição do Estado, aquele mais genocida, este, mais populista. O curioso é tal rejeição estar no mesmo nível da de Marina Silva, a eterna candidata, e do neófito Luciano Huck.

Há que se considerar que o PT precisaria trabalhar muito para ceifar novos líderes e não depender, no plano macro, exclusivamente de Lula. Mas é o nome que aí está e bastou um discurso, uma fala, uma entrevista para que até Bolsonaro se incomodasse e fizesse algumas mudanças.

Elio Gaspari na Folha de S. Paulo fez uma comparação quase perfeita entre os cenários políticos dos anos 1960 e o de agora. Faltou um elemento crucial: João Goulart tinha popularidade em alta e seria um forte candidato no pleito de 1965, segundo pesquisas realizadas na época, mas divulgadas somente há pouco tempo. A omissão do articulista pode ser freudiana, para reforçar a tese de uma ameaça comunista nunca existente em nosso país, ontem e hoje.

Mas Lula estar se libertando significa que foi vítima de um crime que perpassou todo o sistema jurídico brasileiro e isso precisa ser urgentemente corrigido e os culpados serem condenados.

Discussão e muita chiadeira é o que há em relação à decisão em favor de Lula, mas a autoria do crime maior precisa, sim, ser explicitada. Sérgio Moro em conluio com Deltan Dallagnol e outros procuradores foram os únicos responsáveis por destruir a Lava Jato. No afã de projetos pessoais em detrimento da Justiça, destruíram todas as bases dos processos legais que nos garantem o Estado Democrático de Direito. Os magistrados do STF, ainda que tardiamente, apenas tiraram de suas gavetas essas contestações. Tivessem seguido os ritos, muitos desses processos já estariam encerrados e um novo Brasil poderia ter sido construído, ou, pelo menos, não haveria destruição de nosso país.

