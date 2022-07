Lula e Requião, para transformar o Brasil e o Paraná

Apoie o 247

No último sábado, 2 de julho, o PT do Paraná oficializou a pré-candidatura de Roberto Requião ao Governo do Estado. Um momento histórico para o partido, mas também para o Paraná, que tem a chance de voltar a trilhar o caminho do desenvolvimento social.

Os últimos anos foram sombrios, com a economia em colapso e, como de costume nos atuais governos estadual e federal, os mais pobres foram penalizados. Para piorar, a crise de saúde pública escancarou ainda mais a falta de compromisso destes governos com as necessidades básicas da população.

Em outubro, temos a chance de mudar, de devolver a dignidade e cidadania para o povo, de fazer com que a população volte a ter acesso pleno à moradia, alimentação e serviços básicos, como água, luz, gás, combustível, com preços justos. Temos a chance de fazer com que nossas empresas públicas voltem a priorizar os interesses dos paranaenses e dos brasileiros, de ver em prática novamente políticas sociais e preços acessíveis.

Como pode uma empresa como a Sanepar, que foi criada para atender a população, ter como objetivo principal favorecer os acionistas ricos, quando deveria fornecer água com preço justo, isenção de tarifa para quem não pode pagar, promover melhorias no serviço e diminuir o impacto dos reajustes tarifários?

E a Petrobras? Uma instituição que foi criada para garantir a soberania nacional e que deveria ofertar combustível a preço justo para todos os brasileiros. Enquanto isso, estamos pagando R$ 7 no litro de gasolina ou R$ 7,50 no diesel, em média.

Para mudar, é fundamental compreender que a situação que estamos vivendo faz parte de um projeto político de destruição, um projeto de Estado e de Nação muito parecidos, que ignora as necessidades da população e que privilegia aqueles que lucram com o nosso patrimônio, construído ao longo dos anos com os impostos pagos pela população.

O Paraná e o Brasil precisam de outro projeto político, que considere as necessidades e interesses da população, que coloque o povo no Orçamento, que tenha a promoção da dignidade, cidadania e qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras como objetivo maior. Projetos que consigam atender a economia sem abrir mão do bem-estar social. É possível unir as frentes, afinal, a economia popular impulsionou o Brasil a ser potência mundial, da mesma forma que deu qualidade de vida e perspetiva de futuro à população.

Lula e Requião, Requião e Lula, já mostraram que têm sensibilidade e capacidade para liderar projetos para melhorar a vida da população. Com uma visão sensível, solidária e humana, eles vão fazer o Paraná e o Brasil voltar a crescer, com a inclusão de todos, sem distinção.

Precisamos lembrar que, juntos, os governos Lula e Requião proporcionaram inclusão social; ampliação e acesso às universidades; aumento do poder de compra; políticas públicas robustas de assistência social; políticas de crédito para micro e pequenos empresários e agricultores familiares. Nem mesmo o agronegócio, que tanto destila ódio ao PT, pode reclamar, com tantos benefícios que usufruíram ao longo dos anos, com financiamento de colheita e maquinário.

Essa é a forma de fazer o Brasil e o Paraná crescerem: o caminho é a inclusão, governar para todos, tendo um olhar especial para quem mais precisa. Com Lula e Requião, vamos avançar rumo à diminuição da desigualdade social e voltar a transformar o Brasil e o Paraná!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

