Lula, Fidel e G. Dias

Antes dessa confusão toda do golpe de 8 de janeiro que tentou derrubar Lula do poder nas suas primeiras horas, quando o chefe da inteligência do presidente era o general G Dias, agora em desgraça política, travei contato aleatório com ele ainda no governo Dilma.

Conheci o general no escritório do ex-assessor de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, no edifício da Confederação Nacional da Indústria(CNI) quando era diretor do Senai no governo da ex-presidenta.

G. Dias fora levado para lá depois de ser homem forte de Lula comandando a inteligência estratégica lulista no Planalto.

Bem humorado, chegado a uma piada como forma relaxante de iniciar uma conversa, contou-nos a mim, a um amigo médico e consultor aposentado do Senado, ao lado de um assessor de Gilberto, um episódio interessante da viagem dele e do presidente Lula que fizeram a Havana em missão especial.

Como se sabe, o comandante da gloriosa Revolução marcava as audiências de madrugada, sendo notívago, para esticar conversas sem hora para terminar.

No momento da audiência combinada, Fidel abriu a porta do gabinete, todo efusivo, pegou Lula pelo braço e o adentrou no escritório presidencial, com chefe do Planalto seguindo à frente do comandante.

De pronto, Fidel estacou e perguntou a Lula:

- Quem é seu acompanhante? Vai nos acompanhar?

Lula respondeu:

- Não, Fidel, ele vai nos aguardar na ante sala.

Naquela circunstância nada trivial, Fidel perguntou:

- Quem é ele?

Lula: - O general G Dias, chefe de inteligência do meu governo.

Imediatamente, o comandante Fidel foi ao encontro de G Dias, pegou-o pelo braço e adentrou-o ao gabinete ao lado de Lula.

E acrescentou todo solícito:

- Presidente, os militares são os nossos guardiões maiores.Merecem ser honrados.

G Dias participou de toda conversa entre os dois líderes e recebeu um abraço prolongado do chefe da Revolução no final do encontro já ao raiar do dia.

