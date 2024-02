Lula joga Nunes no colo de Bolsonaro

Apoie o 247

É um equívoco Lula considerar que a eleição a prefeito de São Paulo será uma disputa entre ele e Bolsonaro. E, em vez de ter três candidatos, apostar apenas em um.

Para começar, nem o partido de Lula nem o de Bolsonaro vão ter cabeça de chapa; só o vice. Seria, então, um duelo entre os vices.

Nunes é do MDB, partido da base de Lula; Tabata é do PSB, partido da base de Lula, e Boulos é do PSOL, partido da base de Lula.

Em vez de jogar Nunes no colo de Bolsonaro, Lula poderia entrar na disputa com três candidatos de sua base no Congresso e, dessa forma, não correr risco algum de derrota.

Ao escolher apenas Boulos, Lula limita as suas possibilidades de sair vitorioso da principal disputa eleitoral do ano.

