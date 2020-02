Lula não pode ter razão

Sociólogo Emir Sader afirma que "a extrema direita precisa propagar a imagem de que o país estava à beira do caos, que ela veio para resgatar o país, para o que teria o direito de fazer o que bem entenda. Para isso contra com a mídia, que diaboliza o PT e o Lula, para que sirvam como justificativas do apoio a este governo catastrófico" edit

É preciso atacar o Lula, sem cessar. É preciso dizer que ele não diz a verdade, é preciso atribuir-lhe o que ele não disse, é preciso mostrar que o Lula mente, que ele falseia a realidade. É preciso demonstrar que o Lula não tem razão.

É preciso dizer que tudo o que se tolera deste governo hoje é para superar a herança deixada pelo PT. Que o crescimento econômico foi fajuto, baseado em gastos excessivos do Estado, que desequilibram as finanças do Estado, que provocaram inflação, recessão e desemprego.

É preciso, é indispensável, fazer o povo esquecer do que viveu nos governos do PT. Esquecer que tinham emprego garantido, com carteira assinada, fazer esquecer que foram criados mais de 20 milhões de empregos, todos com carteira assinada. É absolutamente necessário fazer com que as pessoas se esqueçam que durante os governos do PT o salario mínimo foi aumentado 70% acima da inflação.

Para isso é preciso apagar da cabeça das pessoas que a economia brasileira cresceu como nunca neste século com os governos do PT ou dizer que esse crescimento gerou desequilíbrios nas contas publicas – mesmo que não seja verdade -, que é preciso superar.

É preciso fazer esquecer que aquele desenvolvimento dos anos dos governos do PT se fez com distribuição de renda, com controle da inflação, com equilíbrio das contas publicas, acumulando a maior quantidade de reservas que a economia brasileira jamais havia tido. Que se combinou expansão do mercado interno com aumento das exportações. Que o mandato da Dilma terminou, em dezembro de 2014, com pleno emprego, pela primeira na historia brasileira.

É fundamental apagar da memoria das pessoas como se orgulhavam de ser brasileiros, como o Brasil era reconhecido e imitado pelo mundo afora. Como os presidentes do Brasil se comportavam com a dignidade do cargo, respeitavam as posições dos opositores, discutiam, argumentavam, debatiam.

A extrema direita precisa propagar a imagem de que o país estava à beira do caos, que ela veio para resgatar o país, para o que teria o direito de fazer o que bem entenda. Para isso contra com a mídia, que diaboliza o PT e o Lula, para que sirvam como justificativas do apoio a este governo catastrófico. Assim atuaram nas eleições do 2018, justificaram, de forma envergonhada ou não, o apoio a este presidente, como antidoto ao retorno do PT ao governo. Mas para isso precisam falsear, camuflar, tudo o que foram os governos do PT. Essa a grande amnesia nacional, promovido diariamente pela mídia.

Eles mesmos dizem que os brasileiros não teriam boa memória. Mas quem produz esses esquecimentos seletivos é a própria mídia. Que manipula, esconde, mente, todos os dias.

A imagem do Lula paira todas as manhãs sobre a cabeça da direita brasileira, como o fenômenos maldito – para eles – da historia brasileira. Lula foi eleito para fracassar, para demonstrar que somente a direita sabe governar. Que quem não obedece a promoção do Estado mínimo, com o corte sistemático dos recursos públicos como prioridade levaria o Brasil ao descalabro.

Lula deu certo, contra a previsão da direita e de correntes da própria esquerda. Lula demonstrou que governa melhor que todos os outros, porque compreender que o objetivo fundamental de um governo democrático e popular hoje é a superação do modelo neoliberal a realização de um modelo alternativo – de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Porque Lula compreendeu que superar a crise atual é investir mais, é dar mais créditos, é ter um Estado mais atuante e mais presente na economia e no conjunto da sociedade.

Por isso Lula está definitivamente presente na memoria das pessoas, que olham para ele como alternativa ao desastre que os governo instaurados pelo golpe de 2016 provoca no Brasil. Por isso a figura do Lula é a figura maldita para a direita, que precisaria destruí-lo, pelas mentiras, pelas perseguições jurídicas, pelos ataques sistemáticos à sua figura.

Esse é a tragédia para a direita brasileira: Lula tem razão. Governou melhor que ninguém, é o único líder politico nacional com apoio popular, com confiança da população, com perspectivas de resgate do Brasil da crise em que a direita jogou o país. Lula não poderia ter razão, para a direita, mas ele tem razão.