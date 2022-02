Lula não quer deixar para o segundo turno o que pode fazer no primeiro

Apoie o 247

ICL

Exaustos com Bolsonaro e impacientes para acordar do pesadelo, os eleitores dão claros sinais, por meio das pesquisas, de que vão definir o resultado no dia 2 de outubro.

Não querem segundo turno. O primeiro turno será o segundo.

Lula percebeu rapidamente. Aquela conversa de união no segundo turno foi pro espaço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele sabe que, se houver segundo turno, a direita poderá se unir contra ele.

Por isso faz costuras, à direita e à esquerda, para liquidar a fatura no dia que o povo escolheu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula não quer (e não pode) deixar para o segundo turno o que pode fazer no primeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.