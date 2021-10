Lula no país da desigualdade

Apoie o 247

Estamos vivendo um momento social disforme. A sociedade está segmentada e um desses segmentos é o da “sociedade do voto". O presidencialismo está em sua pior fase: a fase do neonazismo teocrático.

A vida brasileira está apática, e o futuro só poderá ser mudado (se você eleitor) e leitor efetuar a mudança em nível de escolarização e conhecimento: despachando a desigualdade e o mau-caratismo palaciano.

Foi dito que cada brasileiro é apenas um “título de eleitor”. Isso é um acinte, que de forma descarada demonstra que retrocedemos 30 anos em 3 anos. Em 2019 entramos em um modus operandi assistemático e trevoso: ruíram órgãos como o Ministério do Trabalho, e o desrespeito aos funcionários públicos chegou às raias da desumanidade: em nível municipal, estadual e federal através das “reformas guedais".

Desigualdade é o mote. E quem desafia este estado medíocre e miliciano é fuzilado pela desinformação em Rede. Claro que há milhões de indivíduos que ainda pensam, e por isso refletem.

O restante está preso em bolhas que adestram seu gado batendo com o chicote das Fake News. Meu leitor! leia a proposta de ideia legislativa abaixo e reflita sobre seu papel de cidadão lúcido sobre às questões democráticas que vão além dos muros da representatividade; somos livres naquilo que nos restou da soberania. Por isso escolha as melhores “ideias". Eu escrevi algumas, como por exemplo a descrita a seguir e já foi pré-aprovada pelo Senado:

A ideia legislativa que sugere a substituição do termo "idoso" pelo termo "experiente" já faz parte da etimologia do primeiro termo: que significa "ser velho" e isso psicologicamente ocasiona reducionismo e ageísmo causando sombras para mentes que já desfrutam (em sua maioria) de baixa autoestima.

A psicopedagogia nos aponta estratégias terapêuticas no entendimento científico das fases cognitivas dos seres humanos: do berço ao túmulo, porém levando em consideração o senso comum dentro da sociedade nacional, em um Brasil com 11 milhões de analfabetos: um projeto de lei dessa monta pode dirimir o efeito secular da patológica colonialidade sul americana, saindo da bolha científica.

Senhor Bial: Lula é atemporal!

Quanto a representatividade: não deixe o antipetismo vendar seus olhos; a única estrela que poderá reacender a chama da igualdade nacional será a estrela Lula.

