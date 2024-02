Lula optou pelo fast food

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Queimei a língua.

Ainda hoje de manhã escrevi que Lula, como cozinheiro experiente, não teria pressa em nomear o juiz que faltava para o TRE-PR julgar a cassação de Moro.

continua após o anúncio

Iria cozinhar o marreco em fogo brando.

Mas Lula nomeou agora à tarde o advogado José Rodrigo Sade para a vaga, cuja carteira de clientes inclui Deltan Dallagnol.

continua após o anúncio

Optou pelo fast food.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.