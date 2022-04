Lula ou Bolsonaro?

Apoie o 247

Os institutos de pesquisas deveriam entrar no jogo e passar a computar somente as intenções de voto de Lula do PT e de Bolsonaro do PL, porque é o que vai ser daqui para frente.

A terceira via morreu na eleição de 2018 com a candidatura de Geraldo Alckmin do PSDB. Alckmin deixou o ninho tucano e se abrigou sob as asas da esquerda maturada pelo golpe de 2016.

Os interesses corporativos que se julgam acima da vida e do bem comum, tentaram ressuscitar a terceira via para concorrer nas eleições deste ano. O governador de São Paulo, João Dória, entusiasmou os rapineiros pela polarização com Bolsonaro durante a pandemia.

Apesar de ter estado frequentemente na mídia, Dória não emplacou e chegou a desistir da candidatura para disputar a reeleição ao governo de São Paulo. Voltou atrás diante da ameaça de impeachment pelos aliados do vice Rodrigo Garcia. Com o sorriso amarelo, Dória retoma sua candidatura e volta a ser mais um pária na lista de candidatos à presidência.

Outro ex-candidato, não menos pária e muito mais nocivo ao país, Sérgio Moro desistiu de debater com Lula, em uma atitude própria dos covardes. Moro é uma figura que deveria provocar asco na população por ter tramado e traído a democracia e a soberania brasileira como nunca se viu.

Sua candidatura à presidência foi maquiagem política na preparação de uma disputa parlamentar. Todos eles, inclusive Deltan Dallagnol, buscam proteção na imunidade parlamentar porque sabem dos crimes que cometeram.

Na corrida presidencial à vera, só Lula e Bolsonaro. Os dois lados estão bem desenhados. Bolsonaro vai vir com o discurso maniqueísta entre o bem contra o mal em nome de deus e da família. Apesar dos atos regulatórios, as fakes news estarão presentes em sua campanha como nunca. Aliás, a única maneira de Bolsonaro convencer é mentindo.

A campanha de Lula terá o colorido da juventude e dos artistas, que já se mobilizam em torno de seu nome. Lula não é uma opção, é a única que pode recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento e da justiça social.

Nunca foi tão fácil, não é mesmo?

