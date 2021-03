Lula se apresenta como o anti-Bolsonaro

"A partir de agora, o espaço que Bolsonaro monopolizava na imprensa com seus arroubos e arrotos, pautando o país, será dividido com Lula", afirma o jornalista Alex Solnik edit

Embora tenha dito que é muito cedo para lançar candidato das forças progressistas para enfrentar Bolsonaro em 2022, Lula falou o tempo todo como candidato e até em tom de campanha no evento de hoje, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo.

“"Eu vou distribuir livros e não armas”, “eu não vou privatizar”, “não tenham medo de mim” (recado ao "mercado") são três exemplos, dentre muitos outros.

Ficou claro, para mim, que ele subiu no ringue para ocupar o espaço vago, até agora; havia apenas um boxeur do lado da direita e nenhum da esquerda.

Ninguém, ao menos, com autoridade suficiente para se contrapor ao primeiro mandatário. Por mais tosco e incompetente que seja, sempre há uma plateia disposta a ouvi-lo.

A partir de agora, o espaço que Bolsonaro monopolizava na imprensa com seus arroubos e arrotos, pautando o país, será dividido com Lula.

Foi isso o que deu a entender ao anunciar que está disposto a conversar com todas as forças políticas e empresariais, assim que for vacinado, com vistas a viabilizar uma espécie de frente ampla em torno de vacinação, auxílio emergencial e emprego, que poderá ser, talvez, quem sabe (embora Lula negue por ora) o embrião de uma frente ampla eleitoral para 2022.

Ele fez elogios rasgados ao seu ex-vice, o conservador e empresário José Alencar, rasgados mesmo, (“duvido que tenha tido vice igual a ele”) e afirmou que Flávio Dino faz um grande governo no Maranhão com aliança de centro-direita, tal como os governadores Rui Costa e Camilo Santana.

Outro sinal que aponta para esse caminho: ele criticou com ênfase os que defendem "frente ampla de esquerda":

"Frente ampla não pode ser só da esquerda senão não é amṕla".

Ao responder a uma das questões dos jornalistas, mandou recado direto a Rodrigo Maia, que acabara de elogiá-lo no twitter, ao compará-lo com Bolsonaro:

“"Se ele quiser, estou disposto a conversar”.

