Lula vai negociar compromisso que a burguesia financeira exige para apoiá-lo?

A incompetência de Bolsonaro para comandar o país objetivando ditadura e não democracia que requer, para se sustentar, melhor distribuição da renda nacional, algo somente possível em social democracia, vai abrindo espaço cada vez mais largo para Lula; o ex-presidente, pelas pesquisas, ganha com o pé nas costas, distanciando mais de 15 pontos percentuais de Bolsonaro, enquanto o chefe de governo atinge rejeição de 64%; Lula é a comprovação prática de que a tese neoliberal produz a antítese social democrata quanto mais vai chegando perto as eleições de 2022; a lógica do ajuste fiscal, sustentada no arrocho por meio de teto de gasto, que garante apenas reajuste pela inflação, sem correção real dos salários, aprofunda a miséria, no compasso da sobreacumulação de capital especulativo; resultado: + concentração + desigualdade + fuga de capital + inflação + desemprego; os capitalistas ganham, absurdamente, mas deixam o dinheiro lá fora e suspende investimentos programados aqui dentro; evidencia o caos com a estratégia bolsonarista de, diante da derrota eleitoral que se avizinha, optar pela ditadura, forçando guerra entre poderes, para melar democracia; tal como um taliban radical, Bolsonaro reage à democracia para instaurar sua Sharia fundamentalista.

CAOS SE APROFUNDA

Essa semana, em que o litro da gasolinha já sangra o bolso da população em R$ 7, a situação tende a se aprofundar para pior, se além de pedir ao Congresso impeachment contra o ministro Moraes, do STF, adiantar, também, solicitação, no mesmo sentido, contra o ministro Barroso, que conseguiu, no legislativo, derrotar o presidente com recusa do voto impresso; para piorar, acossado pela CPI da Covid, onde tudo conspira contra ele, sobrou ao o presidente, que vai perdendo sua base de apoio parlamentar, convocar os radicais para fazer barulho no dia da independência, 7 de setembro; a incógnita é saber o que farão os militares diante dos arruaceiros antidemocratas; vão ou não apoiar o chefe do Planalto? A democracia está em perigo ou não?

PUBLICIDADE

MERCADO SE DESCABELA

A burguesia financeira especulativa se incomoda com os arroubos ditatoriais bolsonaristas-bonapartistas, mas é esse modelo neoliberal, adversário da democracia, que permite a ela ganhar, especulativamente, sem limites levando a economia x política ao estresse total; na democracia, os especuladores perderão eleição e, certamente, sofrerão revezes na política econômica que os tem favorecido à larga; na escalada neoliberal continuarão faturando; mas esse faturamento, que joga o país na fome, na miséria e no desemprego em massa, é incompatível com o processo democrático; ele requer a força para se sustentar à custa da miséria social. Embora Bolsonaro a incomode e a preocupe, a burguesia financeira anti-povo e anti-democracia, precisa desse status quo para continuar expandindo sem limites a sobreacumulação de capital que lhe garante a absurda lucratividade especulativa financeira; e agora?

PUBLICIDADE

REALPOLITIK EM CENA

Qual o compromisso que a burguesia financeira quer negociar com Lula do qual já se começa a aproximar, porque a realpolitik assim exige? Que ele sustente o teto de gasto para ela continuar ganhando enquanto a sociedade continuará perdendo continuamente no modelo ultrraneoliberal radical? O programa de Lula está sendo traçado nas ruas, nos compromissos que ele já está assumindo na sua campanha eleitoral irresistível; qual o compromisso que lhe permitirá conviver com o mercado financeiro especulativo cuja satisfação entre entre contradição com os eleitores que pretende amealhar?

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.