Lula: “vocês não imaginam o tesão que eu tô pra consertar esse país”

Falando dos estúdios do canal Podpah do Youtube com mais de 4mi inscritos, ultrapassando 300K ao vivo simultaneamente ‘quebrando a Internet’, onde mais de 3mi já assistiram em menos de 12 horas, Lula deu entrevista histórica, didática e pedagógica para a juventude brasileira.

Os Youtubers Igão e Mitico, que pertencem à geração que era criança/adolescente que não acompanhou os governos Lula, que cresceu ouvindo sobre mensalão, que Lula era ladrão, que o PT quebrou a Petrobrás, ficaram visivelmente extasiados diante do personagem gigante que é o ex-presidente.

Se faltou alguma coisa ao PT em seus governos, essa coisa foi o diálogo aberto sobre política com os jovens. Tanto Lula quanto Dilma trabalharam em função do bem-estar social através de políticas públicas de impacto com os diversos Programas de inserção e oportunidades.

O PT agiu de maneira emergencial e não desenvolveu formas e instrumentos de politização das massas, não conscientizou criticamente jovens e trabalhadores para que despertassem para a irrefutável e inadiável participação na política.

Jovens da minha geração começaram a militar nos primeiros anos de fundação do PT junto com a anistia, a abertura política e a volta dos exilados. Fizemos campanha e votamos nos candidatos do PT em 1982, participamos de comícios e passeatas.

A eleição de 1989, a primeira para presidente após os anos obscuros, mostrou a juventude participativa, cívica e alegre embalada pelo jingle Lula Lá.

Porém os tempos são outros, paralelo ao sentimento positivo corre uma vala imunda de preconceito e ódio que precisa ser estancada, representada pelas figuras desprezíveis de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro.

Lula disse que tem tesão em consertar o país, ele não está sozinho, daí imaginei como seria bom resgatar o orgulho de usar o botton da ‘estrelinha’ e convencer amigos e familiares a votarem nos candidatos da classe trabalhadora para o parlamento e executivo.

