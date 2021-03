Lula volta à cena política em ritmo de forró

"Enquanto a volta do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva à cena política é cantada em prosa e verso, em ritmo de forró, Bolsonaro tenta um retorno ao reduto – ao PSL, partido que o elegeu em 2018 -, em busca de abocanhar um naco do fundo partidário e espaço na TV", avalia Denise Assis edit

Enquanto a volta do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva à cena política é cantada em prosa e verso, em ritmo de forró, Bolsonaro tenta um retorno ao reduto – ao PSL, partido que o elegeu em 2018 -, em busca de abocanhar um naco do fundo partidário e espaço na TV.

Com potencial de obter 50% dos votos, como apontado em pesquisa recente do instituto Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), contra 38% de Bolsonaro, Lula é livre para disputar o cargo de presidente, embora tenha adiantado que vai esperar as prévias e discussões do partido, previstas para junho.

As aparições de Bolsonaro são embaladas (em geral formaturas militares), ao som de marchas marciais. Para as ruas – principalmente no Nordeste, sua região de origem e que tradicionalmente fecha com ele – Lula já está sendo aclamado como candidato, ao som de uma música regional, que se escutada com atenção, tem tudo para ser o seu jingle de campanha.

Lula, que já virou verdadeira assombração no Planalto, fez Bolsonaro apressar o passo. Já, Lula, ensaia azeitar o molejo dos quadris, ao som de “Volta, meu guerreiro volta/e traz de novo a nossa esperança”… É o que dizem os versos do JJ Senna, autor do forró composto para saudar a volta de Lula ao páreo. (Confira o áudio).









