Lulismo x Bolsonarismo: “guerra dos mundos”

Quando Orson Welles afirmou em um programa de rádio que o Planeta Terra estava sob ataque de extraterrenos; milhões

de pessoas que ouviram a fala teatralizada de “Guerra dos Mundos” (obra de H.G. Wells) através das ondas da CBS, em 30 de outubro de 1938: acreditaram na notícia, creram no fato, e isso gerou um intenso pânico. Grande parte fugiu das suas residências completamente aterrorizadas naquela noite de domingo, nos Estados Unidos da América.

Orson Welles fora ator, diretor e escritor, e ele teatralizou a memorável “Guerra dos Mundos” com adaptação radiofônica junto a sua companhia de teatro: The Mercury. Sim, a transmissão da dramatização adaptada da obra de H.G.Wells (escritor britânico, pioneiro em obras de ficção científica) espalhou terror, impactando parte da costa leste. O jornal O Globo, aqui no Brasil, estampou a seguinte manchete, em sua primeira página: TERROR PELO RÁDIO.

Meu querido povo amigo e leitor! A arte realmente é autoexpressão lutando para ser absoluta, como disse o poeta português: Fernando Pessoa. De fonte segura, até que se prove o contrário, e historicamente sabemos que o programa produzido pela rádio norte-americana supracitada não havia engendrado um plano para ganhar audiência. Realmente o talento de Orson e a história mirabolante de Wells, funcionaram como mola mestra para o sucesso da cena lúdica de cunho jornalístico; que segundo especialistas: misturou (fabulosamente ficção com informação).

A história clássica de uma invasão marciana ao nosso planeta ganhou contornos cinematográficos, em épocas e versões distintas.

Aqui no Brasil, vivemos um momento atípico, que com certeza retrata uma verdadeira Guerra dos Mundos. “Um mundo progressista e humanista” versus um “mundo habitado pela barbárie; “Um mundo civilizado e construtivo” versus “um mundo egoísta e retrógrado”. O mundo do LULISMO é altruísta, quer gerar emprego, dignidade, paridade e igualdade. E o mundo do Bolsonarismo, quer gerar escravos servis de um Estado, mínimo, ou melhor, microscópico. O establishment é o motor desta infeliz cena.

O mundo do LULISMO já fora invadido, e os ETS bolsonaristas estão caçando os humanos pensantes, para aniquilá-los. E suas armas são potentes: censura, nepotismo, autoritarismo, lobby, corrupção, clientelismo, lowfare e etc.

Espero acordar de este pesadelo truculento, para ver o nascimento de um novo mundo liderado por uma efetiva resistência ao Imperialismo. O capitão do Império Galáctico nacional está no trono com seus súditos fidelíssimos.

Então que a nossa “Aliança Rebelde” convoque logo seu “LULA SKYWALKER” para a liderança, e que seja rápido, para não deixar mais tantos mortos eferidos. Entretanto, o melhor mesmo seria que alguém nos acordasse, avisando que tudo não passou de uma fantasia artística mui bem encenada pela bem orquestrada operação Lava-jato (tutuca do Tio Sam)...

A cassação da chapa fake federal (eleita em 2018), com certeza, seria ou será o contragolpe ideal do “Lulismo” na guerra contra o “Bolsonarismo”.

#Brasil247rumoaummilhão

#LeiaBrazilevireBrasil

#lulismoxbolsonarismofato

