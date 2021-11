Apoie o 247

Clube de Economia

O STF barrou o orçamento secreto, mas, parece que chegou tarde, o calote foi aprovado na Câmara Federal.

Muitas promessas estão a ser feitas na COP 26. Quanto disso se tornará realidade? Não tenho dúvida de que dependerá da militância popular. Essa é uma consciência que tem de ser generalizada na população mundial, se quisermos salvar o Planeta.

Moro se lança na política, dessa vez, de forma oficial. A chamada 3ª via vai revelando o seu perfil… é a cara dos que não se arrependeram de apoiar o golpe ou o neoliberalismo, só que não querem passar vergonha desnecessária e, é claro, isso não tem nada a ver com a questão ética, afinal, estamos falando do Moro.

PUBLICIDADE

Com a aprovação do calote o governo retoma a esperança de deflagar a sua mal disfarçada campanha eleitoral, por meio desse tal auxílio que não é programa nenhum de erradicação da miséria e que, de fato, exporá, ainda mais a desigualdade social, e durará tempo suficiente para a tentativa de reverter as indicações das pesquisas de opinião sobre as eleições de 22.

Há quem esteja dizendo que o Alckmin, se possível fosse, poderia ser o vice de Lula porque é o tucano que mais se preocupa com os pobres… o pessoal do Pinheirinho que o diga!

PUBLICIDADE

A China parou de comprar carne do Brasil, mas, a carne continua desaparecida… há muita coisa secreta no Brasil!

O que está deixando de ser secreta é a inflação, é o que mais aparece e mais sobe no país… os pobres que o digam… isto é, se pobre tivesse voz!

PUBLICIDADE

Ah, sim! A fome, também, está cada vez mais aparecida!

Porém, o nosso luto tem de continuar a vir do verbo lutar!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.