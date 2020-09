Maia troca CPMF por Teto de Gasto e viabiliza Renda Brasil

Negociata da reeleição

O porta voz da banca no Congresso, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está tentando jogada de mestre: flexibiliza posição favorável à CPMF contra a qual tem se batido, para garantir o que é caro ao mercado financeiro, o teto de gasto, fonte de lucro que lhe permite abocanhar 45% das receitas financeiras do Orçamento Geral da União. Essa manobra, consequentemente, viabiliza o Renda Brasil, que fortalece intensão maior de Bolsonaro: a reeleição. Assegura ou não 3º mandato de Rodrigo?

O imposto da reeleição que Bolsonaro deseja é a CPMF que os banqueiros precisam bancar. Um percentual sobre a circulação financeira seria o suficiente para levantar o dinheiro com sobra. O receio da banca é a exposição total dos seus lucros que a movimentação dos seus ganhos revelará. Ficará plenamente justificado aumento de imposto sobre a banca, que financeiriza a economia graças ao teto de gastos. Vai se construindo aí negociação a machadada: os bancos aceitam pagar CPMF para Bolsonaro criar Renda Brasil e disputar eleição como grandes chances, como mostra a mais recente pesquisa CNI/IBOPE. Em troca, o teto de gastos, que garantem seus lucros, permanece. Fica assegurada à banca 45% do Orçamento Geral da União, conforme a PEC 95, e segue o arrocho ultraneoliberal. Essa flexibilização dos bancos, conduzida por Maia, na Câmara, confirma que o sistema financeiro decide apoiar, desde já, a reeleição de Bolsonaro.

